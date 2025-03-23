侯佩岑上節目聽到周杰倫《珊瑚海》！表情瞬間轉僵被拍

侯佩岑在節目《浪姐6》中聽到周杰倫的歌時露出意味深長的笑容。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕侯佩岑近期因參加選秀節目《浪姐6》（又名《乘風2025》）跌破眾人眼鏡，昨（22）日為該節目的初舞台，一名參賽者在演唱周杰倫的《珊瑚海》時，鏡頭意外拍到侯佩岑在台下的尷尬表情，引發關注。

侯佩岑聽到周杰倫的歌時，表情瞬間變僵，接著又轉為意味深長的微笑。（翻攝自微博）

侯佩岑在《浪姐6》中選擇陳奕迅的歌曲《十年》作為初登場表演，在自我介紹時還大方透露當年離開主播台的原因，不過換其他人表演時，有名參賽者選擇演唱周杰倫的《珊瑚海》，不曉得是有意還無意，鏡頭定格在侯佩岑的面前好一陣子，拍到她表情瞬間變僵，接著又轉為意味深長的微笑，似乎沒想到會聽到前男友的歌。

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侯佩岑也在節目一開始提到不當主播的原因時說，「因為我播過自己的新聞，我覺得我沒有辦法在那麼義正嚴辭地去講一個，我都認為不是事實的那個報導了」，被質疑是在暗指她與周杰倫先前的緋聞。

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