晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

侯佩岑上節目聽到周杰倫《珊瑚海》！表情瞬間轉僵被拍

侯佩岑在節目《浪姐6》中聽到周杰倫的歌時露出意味深長的笑容。（翻攝自微博）侯佩岑在節目《浪姐6》中聽到周杰倫的歌時露出意味深長的笑容。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕侯佩岑近期因參加選秀節目《浪姐6》（又名《乘風2025》）跌破眾人眼鏡，昨（22）日為該節目的初舞台，一名參賽者在演唱周杰倫的《珊瑚海》時，鏡頭意外拍到侯佩岑在台下的尷尬表情，引發關注。

侯佩岑聽到周杰倫的歌時，表情瞬間變僵，接著又轉為意味深長的微笑。（翻攝自微博）侯佩岑聽到周杰倫的歌時，表情瞬間變僵，接著又轉為意味深長的微笑。（翻攝自微博）

侯佩岑在《浪姐6》中選擇陳奕迅的歌曲《十年》作為初登場表演，在自我介紹時還大方透露當年離開主播台的原因，不過換其他人表演時，有名參賽者選擇演唱周杰倫的《珊瑚海》，不曉得是有意還無意，鏡頭定格在侯佩岑的面前好一陣子，拍到她表情瞬間變僵，接著又轉為意味深長的微笑，似乎沒想到會聽到前男友的歌。

相關新聞：侯佩岑等藝人轉發「中國台灣省」貼文 陸委會嚴厲譴責

侯佩岑也在節目一開始提到不當主播的原因時說，「因為我播過自己的新聞，我覺得我沒有辦法在那麼義正嚴辭地去講一個，我都認為不是事實的那個報導了」，被質疑是在暗指她與周杰倫先前的緋聞。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中