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柳演錫來台出差！秒變白司彥告白：如何才能不愛你

柳演錫坐姿宛如霸道總裁。（瑞田文創提供）柳演錫坐姿宛如霸道總裁。（瑞田文創提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕柳演錫出道21年首次來台舉行專場粉絲見面會，一連兩天在信義劇場Legacy MAX登場，昨天他大開金嗓獻唱《現在撥打的電話》劇中經典歌曲，讓上千名粉絲聽得如癡如醉，台粉也驚喜準備寫有「永遠挺柳演錫」的告白手幅，氣氛十分溫馨。

柳演錫一度擔心現場坐不滿，但台粉的熱情讓他非常開心。（瑞田文創提供）柳演錫一度擔心現場坐不滿，但台粉的熱情讓他非常開心。（瑞田文創提供）

一開場當《現在撥打的電話》的《See The Light》前奏一下，柳演錫身穿全黑西裝帥氣登場，瞬間彷彿「白司彥發言人」就站在舞台上，瞬間掀起歡呼聲。面對台下座無虛席的粉絲們，他一開口就用中文說：「大家好，我是柳演錫，很高興見到你們。」隨後他補充說：「好像很久不見大家了，本來還有些擔心會坐不滿，但看到大家把整個場地都坐滿滿的，我也很期待今天的見面會。」感謝粉絲們到場力挺。

柳演錫大開金嗓獻唱《現在撥打的電話》劇中經典歌曲。（瑞田文創提供）柳演錫大開金嗓獻唱《現在撥打的電話》劇中經典歌曲。（瑞田文創提供）

《現在撥打的電話》演員們錄製影片為首次開個人見面會的柳演錫應援，其中包括女主角蔡秀彬，讓他又驚又喜。提到白司彥一角，他感性的說：「因為他讓我有機會到海外和大家見面，對我來說是非常感謝的存在。」

柳演錫難得獻唱，台下粉絲聽得如癡如醉。（瑞田文創提供）柳演錫難得獻唱，台下粉絲聽得如癡如醉。（瑞田文創提供）

而他在劇中深情守護「熙珠」的形象備受喜愛，他自曝「與熙珠的第一場吻戲」讓他印象最為深刻，還在台上深情重現那句經典告白「告訴我，要如何才能不愛你」，再度點燃現場氣氛。

柳演錫來台舉行見面會。（瑞田文創提供）柳演錫來台舉行見面會。（瑞田文創提供）

如果說對白司彥而言最想守護的人是熙珠的話，那對柳演錫來說最想守護的則是「今晚和粉絲們一起的時光」，而如果有機會來台灣拍攝VLOG的話，他表示最想去逛夜市、大吃美食，「很想挑戰大腸麵線和牛肉麵，然後我也很喜歡黑糖珍珠奶茶」。

演什麼像什麼的柳演錫也有「演技富翁」的封號，當主持人問到拍什麼戲最有自信時，他笑說：「我想應該是『手術戲』啦，因為我真的演太多次醫生了！」。

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