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娛樂 最新消息

胡瓜化身「龜王」爆笑駕到！誇口十連勝卻慘遭觀眾打敗

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到台南下營的上帝廟，節目開場特別邀請當地著名的「七鶴陣」表演，氣勢磅礡，七位可愛的小仙女坐在鶴上撒糖果，萌翻全場。

胡瓜化身龜王。（民視提供）胡瓜化身龜王。（民視提供）

為了增添熱鬧氛圍，製作單位特別設計「玄天上帝挑戰賽」，由女藝人與媽媽們進行「靈蛇吐信弄蛇人」挑戰，參賽者需用屁股坐在黏在椅子上的打氣幫浦，努力充氣讓蛇頭上的氣球先爆者獲勝，晉級選手再進行「神龜抬頭四肢翹」決賽。

胡瓜頭戴金色王冠、身披象徵龜殼的金光斗篷。（民視提供）胡瓜頭戴金色王冠、身披象徵龜殼的金光斗篷。（民視提供）

決賽時，參賽者猜拳決定順序，開始時喊「烏龜烏龜翹」，並抬起身體的一個部位，若與攻方相同則失敗。比賽正熱烈進行時，大家突然發現胡瓜不見了，正當疑惑之際，他竟以「龜王」之姿回歸，頭戴金色王冠、身披象徵龜殼的金光斗篷，緩緩步入現場，逗得觀眾爆笑不已，主持群與現場來賓紛紛大喊：「龜王駕到！」此時，阿翔揭露龜王胡瓜的比賽戰績「0勝1敗」，瞬間削弱了他的氣勢，讓現場一片爆笑，甚至眾人紛紛搞笑「綜藝摔」。

胡瓜（左）誇口十連勝卻慘遭觀眾打敗。（民視提供）胡瓜（左）誇口十連勝卻慘遭觀眾打敗。（民視提供）

隨後胡瓜以「龜王」身分親自上場挑戰觀眾，沒想到第一戰就輕易敗北，戰績來到0勝2敗，但他毫不氣餒，重新振作，終於「難得」贏了一回，信心大增後更誇下海口要挑戰十連勝。結果與第三位觀眾僵持幾回合後，又再度落敗，主持群見狀，紛紛吐槽：「瓜哥要當龜王十連勝，可能永遠沒辦法！」

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