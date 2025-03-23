高爾宣不藏了 直指同門男星有「大頭症」

〔記者張釔泠／台北報導〕高爾宣、艾薇最近接受射擊遊戲「FragPunk」的挑戰任務，要在一首歌的時間內完成開箱介紹，艾薇主動加碼台語挑戰，結果瘋狂嘴軟、NG不斷；高爾宣則帶著同門王ADEN、PIZZALI一起加入，穿著黑色緊身上衣的高爾宣大秀背肌與手臂肌，讓粉絲大飽眼福。

高爾宣大秀背肌。（FragPunk提供）

「FragPunk」是一款打破規則的第一人稱的快節奏遊戲，整體設計風格狂野又未來感爆棚，艾薇打開遊戲禮物盒時驚呼不斷：「龐克畫風、未來感場景，角色卡，還有潮流悠遊卡吊飾！」來自馬來西亞的她，一開始還想以台語挑戰開箱，結果把「射擊」講成「四肢」，最後只好放棄。

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高爾宣與同門ADEN王、PIZZALI開箱。（FragPunk提供）

禮物盒裡有許多讓艾薇感到驚喜的小物，例如手槍造型的打火機，帥氣到讓她想帶上台表演；同時還有一件T恤跟2罐噴漆，她興奮用噴漆設計完自己的獨家T恤後，卻不小心把未乾的噴漆印在桌子上，結果為了擦桌子超過一首歌的時間，雖然挑戰失敗，卻讓更多人看到她又ㄎㄧㄤ又可愛的一面。

艾薇秀手槍造型打火機。（FragPunk提供）

高爾宣、王ADEN和PIZZALI三位「龍大謝」男孩則是以抽籤方式選出高爾宣的歌曲〈Hold On-Sped Up〉接受一首歌開箱挑戰任務，3個大男生對於「FragPunk」愛不釋手，高爾宣說：「一般的射擊遊戲有時候會偏膩，但它現在可以選技能。」ADEN附和：「只有射擊的難度可能太高了，加入一些卡牌可以提高娛樂性。」

高爾宣與同門ADEN王、PIZZALI開箱。（FragPunk提供）

「FragPunk」融合了「碎片卡」，可以召喚卡牌的技能、改變規則增加玩家的能力：PIZZALI始出「大頭卡」，笑著對ADEN說讓自己有大頭症；高爾宣則直接把「大頭卡」插在ADEN的帽上，戲稱：「你不用選，這張就是屬於你的。」ADEN則為高爾宣選擇了「背部強化」卡，但當高爾宣一轉身，緊身上衣不但已經讓他的傲人背肌若隱若現，他還主動放送健壯的二頭肌，看來早就已經「強化」過了。

至於讓艾薇驚喜的手槍造型打火機，「龍大謝」打開包裝盒時竟然不翼而飛，原來高爾宣早已將它配掛在自己的腰上，一個move就舉起手槍「砰砰」了ADEN和PIZZALI，成為這次開箱挑戰的最後贏家。

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