晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

高爾宣不藏了 直指同門男星有「大頭症」

〔記者張釔泠／台北報導〕高爾宣、艾薇最近接受射擊遊戲「FragPunk」的挑戰任務，要在一首歌的時間內完成開箱介紹，艾薇主動加碼台語挑戰，結果瘋狂嘴軟、NG不斷；高爾宣則帶著同門王ADEN、PIZZALI一起加入，穿著黑色緊身上衣的高爾宣大秀背肌與手臂肌，讓粉絲大飽眼福。

高爾宣大秀背肌。（FragPunk提供）高爾宣大秀背肌。（FragPunk提供）

「FragPunk」是一款打破規則的第一人稱的快節奏遊戲，整體設計風格狂野又未來感爆棚，艾薇打開遊戲禮物盒時驚呼不斷：「龐克畫風、未來感場景，角色卡，還有潮流悠遊卡吊飾！」來自馬來西亞的她，一開始還想以台語挑戰開箱，結果把「射擊」講成「四肢」，最後只好放棄。

高爾宣與同門ADEN王、PIZZALI開箱。（FragPunk提供）高爾宣與同門ADEN王、PIZZALI開箱。（FragPunk提供）

禮物盒裡有許多讓艾薇感到驚喜的小物，例如手槍造型的打火機，帥氣到讓她想帶上台表演；同時還有一件T恤跟2罐噴漆，她興奮用噴漆設計完自己的獨家T恤後，卻不小心把未乾的噴漆印在桌子上，結果為了擦桌子超過一首歌的時間，雖然挑戰失敗，卻讓更多人看到她又ㄎㄧㄤ又可愛的一面。

艾薇秀手槍造型打火機。（FragPunk提供）艾薇秀手槍造型打火機。（FragPunk提供）

高爾宣、王ADEN和PIZZALI三位「龍大謝」男孩則是以抽籤方式選出高爾宣的歌曲〈Hold On-Sped Up〉接受一首歌開箱挑戰任務，3個大男生對於「FragPunk」愛不釋手，高爾宣說：「一般的射擊遊戲有時候會偏膩，但它現在可以選技能。」ADEN附和：「只有射擊的難度可能太高了，加入一些卡牌可以提高娛樂性。」

高爾宣與同門ADEN王、PIZZALI開箱。（FragPunk提供）高爾宣與同門ADEN王、PIZZALI開箱。（FragPunk提供）

「FragPunk」融合了「碎片卡」，可以召喚卡牌的技能、改變規則增加玩家的能力：PIZZALI始出「大頭卡」，笑著對ADEN說讓自己有大頭症；高爾宣則直接把「大頭卡」插在ADEN的帽上，戲稱：「你不用選，這張就是屬於你的。」ADEN則為高爾宣選擇了「背部強化」卡，但當高爾宣一轉身，緊身上衣不但已經讓他的傲人背肌若隱若現，他還主動放送健壯的二頭肌，看來早就已經「強化」過了。

至於讓艾薇驚喜的手槍造型打火機，「龍大謝」打開包裝盒時竟然不翼而飛，原來高爾宣早已將它配掛在自己的腰上，一個move就舉起手槍「砰砰」了ADEN和PIZZALI，成為這次開箱挑戰的最後贏家。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中