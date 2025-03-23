晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳文茜「腦瘤突襲」險喪命 自曝生長荷爾蒙僅正常值十分之一

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳文茜22日錄《文茜的世界周報》時，節目製作單位特地準備生日驚喜替她慶生，而就在同一天，陳文茜先公布一個好消息，原本飽受癌症折磨得她，透過「光子刀」手術，順利切除一顆新發現腦腫瘤，讓她不禁在社群上開玩笑說：「我保住了我的腦袋！」

陳文茜（右五）22日生日，TVBS總經理劉文硯、節目部總監王偉芳，以及節目同仁齊聚攝影棚，趁錄影前空檔，送上祝福。（TVBS提供）陳文茜（右五）22日生日，TVBS總經理劉文硯、節目部總監王偉芳，以及節目同仁齊聚攝影棚，趁錄影前空檔，送上祝福。（TVBS提供）

陳文茜即使隨之而來的類腦膜炎副作用，讓她只要移動就會頭痛，但陳文茜依舊保持樂觀，並藉由生日機會，許下願望，希望所有觀看節目的人都能珍惜健康，並在健康時勇敢追夢。

由於受到類腦膜炎副作用影響，陳文茜無法大幅度移動，甚至連坐下都會感到頭痛，她笑稱：「我現在對於台北市路不平，感覺最強。」儘管現在每個月都要照一次MRI，只要發現腫瘤，就要用光子刀切除，她仍照常工作，正面積極的態度，主治醫師都非常讚賞，還鼓勵她，癌症病人都應該這樣，不要把癌症當成世界末日，因為當自己都覺得能夠正常工作，就絕對不會被疾病打倒。

TVBS總經理劉文硯（右）、節目部總監王偉芳（左）22日至攝影棚探班，一同幫陳文茜（中）慶生。（TVBS提供）TVBS總經理劉文硯（右）、節目部總監王偉芳（左）22日至攝影棚探班，一同幫陳文茜（中）慶生。（TVBS提供）

陳文茜因為接受免疫療法，目前每兩週都得住院一次，然而，她選擇以輕鬆幽默的方式面對，每次都安排一個城市主題，把住院當成一趟旅遊，最近一次她就布置了自己最愛的城市之一「京都」，並表示：「如果我每兩週住院一次，這樣一年下來，我就等於環遊世界了。」談及病情，陳文茜說，自己的生長荷爾蒙不到一般人的十分之一，只要動手術，復原期都是別人的好幾倍，她舉例，之前動過的肺腺癌手術也一樣，平常人三天就出院，陳文茜卻吃了3個月的嗎啡止痛藥；因此光子刀手術帶來頭痛副作用，普通人一天就沒事了，換成自己，一樣沒辦法在短時間內康復。

陳文茜順利切除腦腫瘤，開玩笑稱「我保住了我的腦袋」。（TVBS提供）陳文茜順利切除腦腫瘤，開玩笑稱「我保住了我的腦袋」。（TVBS提供）

陳文茜也進一步分享自己對「痛」與「苦」的看法，她認為，疾病為身體帶來疼痛是正常的，但心裡不一定要苦，關鍵是如何調適自己的心境，讓痛與樂共存。因此即便在生日這天，仍帶著病痛上工，她還是笑著說：「我今天生日，還能來錄影，這很厲害啊！」陳文茜強調，生病的人更應該為自己創造快樂，既然生命可能比別人短，那就更要讓每一天都值得被珍惜。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中