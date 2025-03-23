陳文茜「腦瘤突襲」險喪命 自曝生長荷爾蒙僅正常值十分之一

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳文茜22日錄《文茜的世界周報》時，節目製作單位特地準備生日驚喜替她慶生，而就在同一天，陳文茜先公布一個好消息，原本飽受癌症折磨得她，透過「光子刀」手術，順利切除一顆新發現腦腫瘤，讓她不禁在社群上開玩笑說：「我保住了我的腦袋！」

陳文茜（右五）22日生日，TVBS總經理劉文硯、節目部總監王偉芳，以及節目同仁齊聚攝影棚，趁錄影前空檔，送上祝福。（TVBS提供）

陳文茜即使隨之而來的類腦膜炎副作用，讓她只要移動就會頭痛，但陳文茜依舊保持樂觀，並藉由生日機會，許下願望，希望所有觀看節目的人都能珍惜健康，並在健康時勇敢追夢。

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由於受到類腦膜炎副作用影響，陳文茜無法大幅度移動，甚至連坐下都會感到頭痛，她笑稱：「我現在對於台北市路不平，感覺最強。」儘管現在每個月都要照一次MRI，只要發現腫瘤，就要用光子刀切除，她仍照常工作，正面積極的態度，主治醫師都非常讚賞，還鼓勵她，癌症病人都應該這樣，不要把癌症當成世界末日，因為當自己都覺得能夠正常工作，就絕對不會被疾病打倒。

TVBS總經理劉文硯（右）、節目部總監王偉芳（左）22日至攝影棚探班，一同幫陳文茜（中）慶生。（TVBS提供）

陳文茜因為接受免疫療法，目前每兩週都得住院一次，然而，她選擇以輕鬆幽默的方式面對，每次都安排一個城市主題，把住院當成一趟旅遊，最近一次她就布置了自己最愛的城市之一「京都」，並表示：「如果我每兩週住院一次，這樣一年下來，我就等於環遊世界了。」談及病情，陳文茜說，自己的生長荷爾蒙不到一般人的十分之一，只要動手術，復原期都是別人的好幾倍，她舉例，之前動過的肺腺癌手術也一樣，平常人三天就出院，陳文茜卻吃了3個月的嗎啡止痛藥；因此光子刀手術帶來頭痛副作用，普通人一天就沒事了，換成自己，一樣沒辦法在短時間內康復。

陳文茜順利切除腦腫瘤，開玩笑稱「我保住了我的腦袋」。（TVBS提供）

陳文茜也進一步分享自己對「痛」與「苦」的看法，她認為，疾病為身體帶來疼痛是正常的，但心裡不一定要苦，關鍵是如何調適自己的心境，讓痛與樂共存。因此即便在生日這天，仍帶著病痛上工，她還是笑著說：「我今天生日，還能來錄影，這很厲害啊！」陳文茜強調，生病的人更應該為自己創造快樂，既然生命可能比別人短，那就更要讓每一天都值得被珍惜。

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