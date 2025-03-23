（影音）樂樂法利入境遭拒 移民署：非法工作遭裁處

YouTuber樂樂法利昨公開影片說明來台遭到拒絕入境。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國籍YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）擁有42.7萬粉絲，曾與父母來台旅遊，見證台灣總統大選民主投票，他也嚮往到台生活，因而賣掉汽車、退租公寓，更買了單程機票，不料入境時被告知「不允許進入台灣」。

樂樂法利22日透過YouTube頻道說明遭台灣禁止入境，並以「我被台灣禁止入境」為標題；對此移民署回應，有關樂樂法利獲核發文化藝術類就業金卡，卻無法自美國搭機來台，因他2023年來台因非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案。

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樂樂法利擁有42.7萬粉絲，曾與父母來台旅遊，見證台灣總統大選民主投票。（翻攝自樂樂法利IG）

移民署指出，依禁止外國人入國作業規定，管制期間無法入境，因樂樂法利尚在管制期間，不符合核發就業金卡條件，已依規定撤銷其許可，並就相關行政作業流程進行檢討；若樂樂法利日後符合解除管制規定，可再次提出申請。

饒舌歌手樂樂法利有著白人臉孔卻能說流利中文，據了解，因他曾在中國求學，就讀中央戲劇學院、南京大學，並自稱拿過共產黨獎學金，但走上反共這條路，並在洛杉磯用雙語演出，目前是脫口秀演員亦是歌手。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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