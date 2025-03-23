金賽綸過世好友群起 怒轟「9成因為金秀賢」

《橫豎研究所》主播金世義憤怒嗆聲金秀賢。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》連日爆料已故女星金賽綸、當紅男星金秀賢過去曾經交往，但金秀賢逼債、否認交往，直到最近證據輪番登場，他才改口認了2人戀情。

而金秀賢公司Gold Medalist卻指控《橫豎研究所》外流金秀賢未穿下半身衣物照片，要提起告訴，20日《橫豎研究所》主播金世義在直播氣瘋狠嗆金秀賢：「我是公開你菊花了嗎？」

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金秀賢（左）與已故金賽綸在她未成年時交往，成為韓網關注話題。（翻攝自YouTube）

金世義昨也蒐集金賽綸好友們說法，他說:「好友們一致認同金賽綸之死，有90%是因金秀賢，10%是李鎮浩。」至於紐約男友對金賽綸造成壓力，金世義表示：「僅佔1、2%。」對於此一結果，金世義嘲諷金秀賢：「要不要也去收買、威脅金賽綸的朋友們？」

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalistg近日對外發聲，要針對金賽綸家屬、《橫豎研究所》、《橫豎研究所》主播「告發」，指稱因為他們公開金秀賢私人照片，讓他感到羞恥，引起金世義不滿氣憤頭繫紅布條，對著鏡頭大罵：「你只敢『告發』，對照片感到丟臉，請問我是公開你菊花了嗎？」言論犀利嗆辣。

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