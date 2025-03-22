蔡康永低調辦展賣畫療癒傷痛 驚人收益曝光

蔡康永低調於百年古宅潮洋行辦「一切都會值得」版畫展。（潮洋行提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡康永全新創作「一切都會值得」版畫展，於大稻埕最潮百年古宅選物店「COMPTIOR潮洋行」進行為期兩個月的展覽。此次展覽中，蔡康永延續以文字記錄下我們感受過、經歷過、但暫時遺忘的為核心透過14款字句風格，以版畫作品傳遞平靜的力量。

蔡康永這次辦展非常低調，除了在自己社群外，沒有透過任何朋友或形式宣傳，僅有粉絲才能從他臉書、IG得知；不巧的是，「一切都會值得」版畫開幕15、16日兩日竟遇大雨滂沱氣溫還驟降至15度的寒流，但蔡康永創作魅力超驚人，人潮未受影響，兩天擠進近千人潮，他的好友周杰倫也在展覽第一天晚上就轉發力挺，據悉，蔡康永版畫一幅4980元起，每一款僅99版，兩天賣了近30幅。連平日看「一切都會值得」版畫展人數也近400人次。

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蔡康永（右）與潮洋行主理人Jin因辦展相識，Jin稱讚他充滿智慧又溫暖。（潮洋行提供）

面對生活中無處不在的壓力與挑戰，蔡康永希望透過藝術與文字，給予人們片刻的安慰。他將平凡的字句孤立出來，轉化成具有深度的藝術創作，並透過作品撫慰人心，療癒傷痛，訴說思念。蔡康永曾說，「我想為那些不可愛、不可偉大，但卻很費力生活的人，做一些作品。」他的文字不急於表達自我，而是希望每一位觀者能在作品中找到自己的安慰與認同。

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