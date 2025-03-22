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娛樂 最新消息

老濕姬自爆被騙裸照！ 視訊「脫胸罩」遭勒索99萬

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「老濕姬」米砂升格人妻後，成為上班族，2023年宣布「不做網紅」，讓網友感到惋惜，不過仍經常在社群與粉絲互動；她近日透露，幾年前曾收到國外雜誌的拍攝邀請，沒想到對方竟要求脫掉內衣，事後還拿裸照向她勒索3萬美金（約新台幣99萬元）

米砂透露曾被騙裸照勒索。（翻攝自IG）米砂透露曾被騙裸照勒索。（翻攝自IG）

米砂今（22日）於Threads分享，她剛開始經營YouTube頻道時，曾收穫國外雜誌的拍攝邀請，最初雙方溝通一切正常，直至對方要求視訊面試那刻開始變調。

米砂指出，對方要求看她的身體，因為需要訂製衣服，於是自己穿內衣轉圈給對方掃描。然而，對方一直說：「掃描失敗，請重新來過」，該動作重複許多次，讓她脾氣逐漸暴躁，對方則提出，「可能是內衣導致的，妳方便脫掉嗎」，她心想「反正也只是要量身體」就脫掉胸罩，沒想到對方得寸進尺，希望她脫內褲，這時才驚覺不對勁，立刻關閉視訊。

事隔數日，米砂竟然收到一封勒索信件，對方聲稱有她的裸照，並要求支付3萬美金，否則將其外流。對此，她不以為然地說，「他根本找錯人了，我根本不介意我的奶頭被人家看好嗎！我的Onlyfans就一堆了。」她還反嗆對方，「喔請便，但如果不麻煩的話可以幫忙tag我的onlyfans @misa_av嗎？」該名勒索者便未再聯繫她，「他們應該是沒想到找到一個這麼沒羞恥心的吧。」

米砂以自身經歷提醒粉絲，若遇到任何要求視訊看身材的邀約，多半都是騙裸照再進行勒索的手段，奉勸大家務必要提高警覺、不要理會。

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