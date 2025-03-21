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大阪影展台灣之夜 《小雁與吳愛麗》打頭陣

第20屆大阪亞洲影展台灣之夜「小雁與吳愛麗」上映前，參展的台灣導演們合影。（駐日台灣文化中心提供）第20屆大阪亞洲影展台灣之夜「小雁與吳愛麗」上映前，參展的台灣導演們合影。（駐日台灣文化中心提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕駐日台灣文化中心與大阪亞洲影展合辦台灣電影特集《台灣：電影文藝復興2025》，今晚舉辦台灣之夜開幕上映會，第一彈推出由林書宇執導、入圍本屆競賽部門的《小雁與吳愛麗》，吸引全場300多位影迷捧場。

第20屆大阪亞洲影展台灣之夜酒會，台灣文化中心曾鈐龍主任（前排左）、大阪亞洲影展實行委員會委員長上倉庸敬（前排中）、大阪辦事處洪英傑處長（前排右）與參展的台灣電影人合影。（駐日台灣文化中心提供）第20屆大阪亞洲影展台灣之夜酒會，台灣文化中心曾鈐龍主任（前排左）、大阪亞洲影展實行委員會委員長上倉庸敬（前排中）、大阪辦事處洪英傑處長（前排右）與參展的台灣電影人合影。（駐日台灣文化中心提供）

今年的台灣電影特集，除了《小雁與吳愛麗》之外，另尚有《鬼才之道》、《破浪男女》、及短片《晚風》、《寂寞貓蛋糕》等共7部作品，從13日起分別在大阪市梅田影城及朝日ABC影城上映。

今天的台灣之夜，有駐大阪辦事處洪英傑處長及《小雁與吳愛麗》導演林書宇、《我家的事》導演潘客印及主角曾敬驊、《失明》導演周美豫、《寂寞貓蛋糕》導演楊羚、《晚風》導演江宗傑等來日參與交流，日方出席則有大阪亞洲影展實行委員會委員長上倉庸敬、節目總製作人暉峻創三、電影界媒體及僑界代表出席。

洪英傑致詞時表示，透過大阪亞洲影展可以讓台灣電影被看見，這不但是台日電影文化交流，同時也是人與人間互動交流和對話。台灣文化中心曾鈐龍主任也表示，電影中有故事、有過去有未來、也有美好的希望，他並代表文化部部長李遠，向長期支持台灣電影的日本朋友和電影工作前輩，表達敬意與謝意並歡迎大家拜訪台灣。

林書宇今天和300多位影迷一起觀看由他執導的《小雁與吳愛麗》，並透過映後座談暢談本片拍製心得並與影迷討論觀後感想。林書宇說他一直想挑戰黑白片，想用黑白純粹的力量來訴說故事，讓觀眾更專心更專注於角色及故事感受。

台灣文化中心表示，大阪影展至今已促成20多部參展的台灣電影進入日本市場，包括《本日公休》、《血觀音》、《刻在你心底的名字》、《帶我去月球》、《我的少女時代》《看見台灣》、《KANO》、《賽德克‧巴萊》、《逃出立法院》、《綠色牢籠》、《艾莉絲旅館》等片，本次透過影展特集的舉辦，希望參展影片也能很快在日本公開上映。

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