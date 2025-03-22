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娛樂 最新消息

謝京穎回歸本土劇 新婚尪書偉「1句話鼓勵」超暖心

謝京穎（左）跟曾子益在《好運來》是雙胞胎兄妹。（民視提供）謝京穎（左）跟曾子益在《好運來》是雙胞胎兄妹。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝京穎、傅子純、曾子益、吳東諺、徐千京、黃文星等人加入民視八點檔《好運來》，飾演二代演員。其中謝京穎飾演侯怡君的雙胞胎女兒，與曾子益飾演的哥哥默契十足。兩人為了培養默契，在現場約定好不以「哥哥」、「妹妹」相稱，而是直接連名帶姓地叫對方。謝京穎也提到許久未拍戲的她，老公張書偉鼓勵她不忘初心，好好發揮，而張書偉的鼓勵給了她很大的信心。

傅子純（左起）、徐千京跟吳東諺在《好運來》是3兄妹。（民視提供）傅子純（左起）、徐千京跟吳東諺在《好運來》是3兄妹。（民視提供）

謝京穎表示現在的拍攝環境能夠維持正常的上下班時間，讓她與先生有更多相處時間，也相當期待這次能與許多演員對戲，尤其與謝瓊煖、侯怡君的對手戲讓她感到非常舒服。「跟他們對戲真的很舒服，大家幾乎都是一次過，而且很多東西都是即興發揮，丟接球也很自然，覺得像一家人在拍戲一樣，好像天生就有的默契。」

而傅子純在劇中是蔡燦得的兒子，王燦的繼子，並有一個同母異父的妹妹徐千京。傅子純算是民視的地頭蛇，熱心分享在民視拍攝的停車資訊，讓首次來民視拍戲的徐千京相當感動。徐千京表示，傅子純真的超MAN，非常有愛心，給了初來乍到的她許多安定感。

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