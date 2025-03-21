NJZ堅持香港演出！ADOR派人協助：請用NewJeans

NewJeans改名NJZ進行活動，Minji（左起）、Haerin、Hanni、Danielle和Hyein在今年3月7日出庭。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NewJeans改名NJZ進行活動，並與經紀公司ADOR對簿公堂，今天（21日）法院裁定，NewJeans不得獨立活動。不過5名成員強調，後天（23日）在香港ComplexCon的演出仍會照常進行，ADOR也將派出工作人員協助香港的演出，只是希望能以「NewJeans」之名活動。

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針對ADOR向法院提出「為保全經紀公司地位，禁止成員單獨簽署廣告合約」的假處分聲請，首爾中央地方法院今天裁定准許。5名成員以「NJZ」身分回應，表示尊重法院裁定，不過認為法院並未充分考慮到成員與ADOR間信任破裂的事實，且距離3月7日的審訊後僅兩週就做出裁決，NJZ尚未有充分的機會向法院說明。NJZ強調將提出異議，絕對不會再跟侮辱成員人格、貶低成就的公司合作。

NewJeans去年片面宣布與ADOR解約，並宣布新藝名NJZ，持續進行演藝活動。因此，ADOR在年初針對5名成員向法院聲請假處分，先是禁止她們私自簽訂廣告合約，之後範圍更擴大到禁止從事任何娛樂活動，包括作詞、作曲以及歌唱等等。

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