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娛樂 電視

吳宗憲成員工司機？馬力歐揭內情 自曝出道30年沒考駕照

〔記者林欣穎／台北報導〕馬力歐不論拍戲、上通告，一直以機車代步，即使颳風下雨也照騎不誤，近期他擔任TVBS《地球黃金線》節目來賓，提到選擇騎機車的最大原因就是「省錢」，並幽默形容：「要喝牛奶，不用養牛啊！」與其花大筆費用繳稅金、租車位，他更寧願將這筆開銷用來搭計程車，若真的有長途需求再考慮租車，但向來不衝動消費的他，自豪地笑說：「結婚八年來，還沒租過車呢。」

擁有33年騎乘經驗的藝人馬力歐，始終堅持以機車代步。（TVBS提供）擁有33年騎乘經驗的藝人馬力歐，始終堅持以機車代步。（TVBS提供）

不僅通勤高度依賴機車，馬力歐的每一輛愛駒都是「騎好騎滿」，目前正在服役中的機車車齡已達8年，但他從使用經驗分析，強調只要定時保養，勤換耗材，一定都能騎得長長久久，因此，他至今連汽車駕照都沒考。

然而，這樣務實的個性也曾鬧出笑話，他回憶剛出道時，經紀公司安排他擔任吳宗憲助理，卻因為不會開車，每次趕場都只能當乘客，讓大前輩當司機，負責開車、停車。最後，這份工作，只做了一個月，就被改派去主持校園活動，雖然失去了近距離跟吳宗憲學習的機會，但也有了不同的人生經歷，更打趣說道：「憲哥的車太貴，會開也不敢開啦。」

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