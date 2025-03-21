梁赫群海上直播眼神死 挑戰「賣尿壺」險招架不住

〔記者林欣穎／台北報導〕梁赫群、徐小可主持八大《直播下班後》挑戰海中直播帶貨，本週介紹直播界創意教主拉拉，一行人跟著直播主前往小琉球，親身學習帶貨、選物，沒料到要求主持人穿起救生衣，並搭著SUP立槳出海進行海上直播！

梁赫群（中）挑戰賣尿壺。（八大提供）

鏡頭前直播主拉拉心情興奮，梁赫群及徐小可則眼神透露出絕望，徐小可說：「我們知道拉拉都喜歡做特別一點的直播來吸睛，但我們會不會太吸睛了一點？！」梁赫群以驚恐來形容當下的狀態，他苦笑表示：「我們怎像魯賓遜漂流記一樣，漂在海上？!」

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直播主拉拉（左起）帶著徐小可、梁赫群海上直播。（八大提供）

直播主拉拉創下21歲就存到第一桶金買房的紀錄，主持人梁赫群、徐小可為了向她學習帶貨訣竅，特別前進校園與國小生銷售隨機商品。梁赫群挑戰賣尿壺，徐小可則要介紹八卦鏡，逗趣的是，當徐小可在介紹八卦鏡用途時，提到「掛在門口，會把不好的東西趕走」，小朋友童言童語發問：「八卦鏡可以把我哥哥趕走嗎？」徐小可也只好跟著答腔：「那把這個拿給哥哥照一照。」

在一陣無厘頭對話後，徐小可只獲得四位小朋友的青睞，墊底的梁赫群則自嘲：「台北比較冷，相對於小朋友，我覺得尿壺對我來說比較實用，雖然你們只投一票給我，還是謝謝。」

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