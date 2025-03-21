心疼金秀賢 韓資深女星不忍發聲：大家難道沒撒過謊嗎？

南韓知名演員金秀賢近期爭議不斷。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員金秀賢近期醜聞不斷，平時溫暖、謙遜的人設大翻車，其中，他與已故女星金賽綸的戀愛傳聞最受矚目。對此，金秀賢方多次聲明兩人是等金賽綸成年後才交往，但卻頻頻被證據打臉，韓網評論兩極化，引發外界熱烈討論。

金秀賢與金賽綸之間的紛爭持續延燒。（翻攝自韓網）

然而，目前因金秀賢與金賽綸家屬還在互相抗衡，在未得到事件結果前，演藝圈內無人敢發聲。未料，卻有網友在YouTube上發現，南韓資深女演員金扶宣為此拍攝影片聲援，影片中她不斷質問：「大家難道沒撒過謊嗎？難道你們都沒有談過戀愛？」、「任何人都會犯錯，何況男女之間的戀愛」，看似她十分不滿針對金秀賢的惡評。

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南韓資深女演員金扶宣。（翻攝自韓網）

金扶宣還特別呼籲網友，「不要隨便亂獵巫，不管是金秀賢還是金賽綸」，演藝人員也都是普通人，我們對於某些人來說是很珍貴的。沒想到影片一出，便立刻在韓網掀起討論，許多網友表示不滿，「金賽綸被網暴的時候也沒見妳替她說話啊！少來蹭熱度」、「憑什麼站在上帝視角檢討什麼被害者？」、「別總自以為是地替別人發表意見」。

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