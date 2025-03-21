家寧知道嗎？看稿念不只遭罵爆 更被抓包「口誤25次」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」家寧繼日前遭前男友Andy開撕一家奪權，公司「群海娛樂」列出6點聲明反咬，再透過律師釋出獨立性聲明徹底切割母親，如今終於現身露面拍片講述事件原委。豈料，家寧這段長約4分鐘的影片，讓網友們更在意的是，竟出現25次口誤，同時將她講錯的字詞、時間都逐一列出。

家寧釋出影片回應，因全程念稿挨轟。（翻攝自YouTube）

家寧今（21日）凌晨時分終於首度現身露面給出回應，她表示對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」同時強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任，不過影片上架後卻因「避重就輕」、「欲蓋彌彰」掀起網友們一面倒的撻伐。

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沒想到，家寧更被網友抓包共有25處口誤，包含「0:25這ㄔˋ的風波 」、」0:40選ㄓㄜ˙逃避 」、「0:42而ㄘˋ希望 」、「0:43負ㄓㄜˊ任」、「0:54各方來ㄓˋ」、「0:56ㄉㄡˋ過」、「0:58立ㄘㄤˇ」、「1:01一ㄗˊ以來」、「1:04有ㄕㄨㄛˇ疑問」、「1:13清ㄘㄨˇ的資訊」、「1:16ㄓˋ己」、「1:19發ㄗㄢˇ 負ㄓㄜˊ」、「1:22ㄋㄥˊ未」、「1:25ㄗㄜˋ也是ㄓ詢」、「1:55ㄘㄢˇ出」、「2:03經營ㄔㄥˊ面」、「2:11清ㄒㄧㄣ」。

家寧全長4分鐘的影片，被網友抓包口誤25次。（翻攝自YouTube）

不僅如此，還有「2:24發ㄗㄢˇ」、「2:27一ㄗˊ」、「2:34誠ㄔˋ」、「3:07公ㄗㄨㄥˋ人物」、「3:09更ㄓㄠˇ」、「3:18真ㄊㄥˊ 這ㄔˋ」、「3:35這ㄔˋ」、「3:45一ㄗˊ」家寧這段長約4分鐘的影片，讓網友們紛紛嘲諷，「感覺完全在迴避問題，也在迴避正確的讀音」、「為什麼可以這麼厲害，完美避開每個字正確的發音！」、「能不能先學好注音發音啊，ㄗㄔㄓㄕㄙ都唸不好，聽了真的很痛苦。」

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