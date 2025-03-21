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娛樂 最新消息

家寧道歉拿稿照念！「影片片長」藏玄機 網揪背後細節

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級」情侶檔Andy與家寧分手拆夥後鬧翻，Andy怒指前女友家寧一家奪權，繼媽媽公司群海娛樂、本人親自發出聲明後，家寧今（21）日凌晨拍影片說明事情原委，並在鏡頭前二度道歉，不過道歉影片並未受到網友買單，反而認為是公關災難、認為家寧影片沒內容全程念稿。

家寧深夜發影片聲明。（翻攝自YT）家寧深夜發影片聲明。（翻攝自YT）

家寧提到這次事件的關注與猜測超乎想像，對她的情緒與生活帶來極大影響，她強調這段期間她並非逃避，而是希望以更負責的態度處理問題，「財務方面的細節與疑問，並非近期才開始關注，數年間我曾多次詢問並希望獲得更清楚的資訊，以確保自己能對公司和個人發展負責，但至今仍未獲完整數據。」她強調，將透過法律程序保障自身權益，確保一切合理處理。

不過影片中家寧全程拿著搞子朗誦，不少網友認為影片和她上次的聲明雷同，「有講等於沒講」、「好像說了什麼，又好像什麼都沒說」，而過去蔡阿嘎曾提出給家寧的解套方式，是在愚人節時向Andy公開表示自己只是在整人，就有網友注意到家寧這次的影片時長是愚人節日期「4:01」，不少人笑虧該不會蔡阿嘎要神預言了。

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