台語歌后鄭宜農美國終於開唱 SXSW無法成行內情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后鄭宜農、TRASH、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr等藝人受邀參加美國南方音樂節，它們在美國當地時間12日晚間搶先於「Taiwan Beats Showcase」開唱，吸引大票海外樂迷相挺，更接受了當地媒體的訪問。

台語歌后鄭宜農特別獻唱新歌。（Young Team Productions提供）

「Taiwan Beats Showcase」作為SXSW備受矚目的Showcase 之一，活動下午就以「Taiwan Beats Day Party」展開序幕，來自日本的四人搖滾樂團Enfants以及來自馬來西亞的嘻哈歌手 Zamaera 接續登場演出，連線展現亞洲音樂堅強實力。

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鄭宜農曾多次入選SXSW，卻因為疫情因素無法成行，今年終於登上SXSW 舞台，她與製作人Chunho、鼓手小白以三人編制帶來《街仔路雨落不停》、《金黃色的》、《玉仔的心》，更首唱了新歌《留佇咱的血內底》。

TRASH披上小巨蛋的戰袍開唱。（Young Team Productions提供）

夯團TRASH於午夜時分登場，披上去年底登上小巨蛋的特製「特攻隊」戰袍，連續以《懦弱》、《21世紀最強兒歌》點燃現場舞台。主唱阿夜感性分享，「上次來SXSW已是8年前，經過這麼多年德州變了很多、TRASH也成長了很多，但唯一沒變的是我們還是在台上搖滾」，讓台下沸騰。

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