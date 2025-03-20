白先勇推廣崑曲 李四端讚：感動的力量

〔記者林欣穎／台北報導〕李四端主持八大第1台《大雲時堂》，節目邀來知名文學家白先勇，他在節目中分享與科技公司的文化長陳怡蓁聯手復興崑曲文化的歷程。

白先勇（中）與陳怡蓁（左）登上李四端節目。（八大提供）

白先勇、陳怡蓁的相識結盟，可由《牡丹花開20年》這本書來見證，從2004年的首演，至今整整度過20年、演出達540場。白先勇分享：「我一直覺得二十一世紀，不管怎麼樣，經濟起來的時候，下一步就是文化建設！」這令主持人李四端對白先勇為捍衛文化所付出的努力，十分感動！

請繼續往下閱讀...

白先勇透露，曾有人問他好好地為何要做崑曲？他也直球回應：「我不是光做崑曲，我是說試試看，如果崑曲這麼一個搖搖欲墜的古典文化，我們能夠把它重拉到21世紀，讓它重放光芒！」那也許其他的藝術，也能同樣有機會重新發展，避免文化斷層的危機出現。

相關新聞：邰智源國小舊照曝光 「八字眉苦笑」親戚揭私下面

白先勇表示：「文化是一個民族的靈魂，而且是累積來的，所以傳承非常要緊！」陳怡蓁則認為文化的範圍真的很廣，不管是做崑曲、還是京劇，或者文學創作，其實都是文化裡面的一部分，「因為我們在台灣有不同的民族，文化共融，但每一種都需要有人去推動，每一種都要能夠把它的精華留下來，然後才能夠形成我們自己獨特的文化。」李四端也分享：「美麗、審美跟懂得美！其實就是文化的本質！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法