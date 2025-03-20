金秀賢風波燒不停！電視台緊急宣布《Good Day》停播

「GD」權志龍（右）新綜藝《Good Day》表示將刪減金秀賢（左）畫面，稍早宣布因調整節目內容停播1周。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢近來與已故女星金賽綸的爭議燒不停，參與綜藝《Good Day》日前也發聲明宣布將刪減金秀賢畫面，今（20）電視台MBC稍早再宣布本周停播，由《我獨自生活》特別篇代替原本時段播出。

電視台MBC稍早宣布《Good Day》停播1周消息，表示是為了重新調整節目內容決定暫停播出，而該時段將改播《我獨自生活》特別篇，雖然文中並未提及金秀賢，但仍被認為是與金秀賢的爭議有關。

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事實上，金秀賢目前是「GD」權志龍新綜藝《Good Day》的固定班底之一，在爆出爭議後，13日照常錄製節目，在現場一一向工作人員、演員道歉，不過此舉卻引來觀眾撻伐。而在16日播出的節目中，有金秀賢的露臉畫面，再次被不少觀眾留言謾罵，最終製作單位止不住外界輿論批評，於17日發表聲明，承諾之後會刪減金秀賢畫面。

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