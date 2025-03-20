晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許常德上《一級棒》掀「認親潮」 許志豪喊家父、康康急改名

康康（右）和許志豪（左）搶當許常德（中）兒子。（中視提供）康康（右）和許志豪（左）搶當許常德（中）兒子。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕許常德近日上《綜藝一級棒》，主持群被激起強烈求生慾，許志豪搶先稱許常德為「家父」，讓康康聽不下去，但也搶著認親說：「其實我的原名叫做許晋榮。」

當許常德出場時，眾人好奇他為何願意再度上節目，許常德說「我是為了許志豪來的」，原來上次錄完影，許志豪跟他說很遺憾沒能在節目中一起合唱，所以這次當製作單位敲他通告時，許常德便提出一個條件：「我有說要唱歌，製作單位當下也沒有立刻拒絕我，所以讓我心生期待，但到最後又拒絕我。」不料康康不但沒安慰還補上一刀：「你們真的是明智之舉。」

眼見許常德真的走心，康康婉轉建議等以後再來上節目，一定有機會，沒想到許常德直回：「我不會再來了，我真的記在心裡，除非這集收視率衝第一。」

螢幕CP李子森（右）和杜忻恬。（中視提供）螢幕CP李子森（右）和杜忻恬。（中視提供）

節目中李子森和杜忻恬合唱<思念是一種病>，閱人無數的許常德便說：「是不是真的一對，聽唱歌就知道。」這話勾起大家的好奇心，頻問許常德覺得森恬2人到底有沒有在一起，這時許常德又變成兩性專家，意有所指表示：「我覺得人生中，如果遇到很愛的人，就是盡量不要在現實裡在一起，在情歌裡在一起就好，怎樣的愛情才不會被傷害，就是永遠停留在想像的空間裡面。」一席話猶如心靈雞湯。

眾人好奇李子森和杜忻恬到底有沒有在一起。（中視提供）眾人好奇李子森和杜忻恬到底有沒有在一起。（中視提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中