許常德上《一級棒》掀「認親潮」 許志豪喊家父、康康急改名

康康（右）和許志豪（左）搶當許常德（中）兒子。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕許常德近日上《綜藝一級棒》，主持群被激起強烈求生慾，許志豪搶先稱許常德為「家父」，讓康康聽不下去，但也搶著認親說：「其實我的原名叫做許晋榮。」

當許常德出場時，眾人好奇他為何願意再度上節目，許常德說「我是為了許志豪來的」，原來上次錄完影，許志豪跟他說很遺憾沒能在節目中一起合唱，所以這次當製作單位敲他通告時，許常德便提出一個條件：「我有說要唱歌，製作單位當下也沒有立刻拒絕我，所以讓我心生期待，但到最後又拒絕我。」不料康康不但沒安慰還補上一刀：「你們真的是明智之舉。」

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眼見許常德真的走心，康康婉轉建議等以後再來上節目，一定有機會，沒想到許常德直回：「我不會再來了，我真的記在心裡，除非這集收視率衝第一。」

螢幕CP李子森（右）和杜忻恬。（中視提供）

節目中李子森和杜忻恬合唱<思念是一種病>，閱人無數的許常德便說：「是不是真的一對，聽唱歌就知道。」這話勾起大家的好奇心，頻問許常德覺得森恬2人到底有沒有在一起，這時許常德又變成兩性專家，意有所指表示：「我覺得人生中，如果遇到很愛的人，就是盡量不要在現實裡在一起，在情歌裡在一起就好，怎樣的愛情才不會被傷害，就是永遠停留在想像的空間裡面。」一席話猶如心靈雞湯。

眾人好奇李子森和杜忻恬到底有沒有在一起。（中視提供）

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