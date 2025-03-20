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娛樂 最新消息

小胖重現當王心凌舞者絕活 陳怡婷憶人瑞外婆過世落淚

〔記者陳慧玲／台北報導〕出道15年，「小胖」林育羣4月26、27日將首度在台北國際會議中心舉辦大型專場演唱會，同樣出自選秀節目的好友林芯儀和「學姐」陳怡婷都將助陣演出，過去小胖曾擔任王心凌舞者，這次將特別準備9分鐘的唱跳組曲，希望歌迷在聽到他的美聲歌曲之外，也能感受「動感小胖」魅力。

小胖（中）將首度舉辦個人大型演唱會，林芯儀（左）和陳怡婷都將助陣演出。（記者陳慧玲攝）小胖（中）將首度舉辦個人大型演唱會，林芯儀（左）和陳怡婷都將助陣演出。（記者陳慧玲攝）

小胖和林芯儀、陳怡婷都將參加「寶吉祥歌之饗宴12—沒你！活不下Can't Live Without You林育羣演唱會」，得知小胖要展現舞蹈唱跳，林芯儀笑說：「你想把我幹掉啦！」還虧小胖：「你就是那種會說我愛你，但要把你幹掉的人。」

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以前小胖無論是翻唱惠妮休斯頓的英文歌，或是唱米希亞的日文歌，都受到歌迷誇讚，這次開唱他說必定會準備中、英、日文歌曲。

過去小胖當過王心凌舞者，除了拍MV，也一起跑宣傳，還去台中跨年表演，他說當時沒想到隔年就成為歌手，直呼：「沒有不可能的事。」

小胖將在演唱會上獻唱中、英、日文歌曲。（記者陳慧玲攝）小胖將在演唱會上獻唱中、英、日文歌曲。（記者陳慧玲攝）

陳怡婷106歲的人瑞外婆上週過世，雖然她和家人都有心理準備了，但今天談起失去外婆這位忠實歌迷還是忍不住落淚。

今天陳怡婷說，外婆直到過世前兩週講話都還中氣十足，還誇她：「妳是歌星，有唱歌，穿很漂亮。」以前外婆每週都會看她上電視節目表演，昨天她去錄影，想到以後外婆再也看不到了，還是覺得很難過。但她說，外婆臨終前，家族一百多人一起陪在外婆身邊，看著外婆離世，雖然沒有遺憾，但還是會想念。

小胖演唱會上會分別和林芯儀、陳怡婷有不同組合的合唱，購票可上年代售票系統。

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