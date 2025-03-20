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娛樂 音樂

46歲玉女復出自封「冷門女歌手」 凍齡美貌曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕46歲的凍齡玉女蔡淳佳積極復出歌壇，近來錄製歌唱節目《百分百歌手》，打趣自稱是「冷門女歌手」，在節目上總是談笑風生，更與一起錄影的「Lara」梁心頤、李佳薇、林凡結為好友。

凍齡玉女蔡淳佳推出新歌。（Joi Music提供）凍齡玉女蔡淳佳推出新歌。（Joi Music提供）

蔡淳佳轉型成了獨立製作人，並設立個人品牌「Joi Music」，她最近推出新歌《兩個人間》，與音樂人林倛玉攜手對唱，還要舉辦「相遇幾何2025 Blue Note限定音樂會」。

林倛玉分享這首歌的創作靈感，「希望歌曲能呈現一種理性與感性交錯的情緒張力，而不是簡單的悲傷或遺憾。」蔡淳佳則是補充：「我們都曾在關係裡遇到彼此都清楚要分開，但心裡仍然有千頭萬緒。這首歌不是爭吵，不是痛哭，而是那種心照不宣的釋然，帶著一點不捨，又帶著一點理解。」

蔡淳佳（左起）與林凡、Lara、李佳薇玩自拍。（Joi Music提供）蔡淳佳（左起）與林凡、Lara、李佳薇玩自拍。（Joi Music提供）

在錄音時，蔡淳佳、林倛玉分別從「理性」與「感性」兩個角度詮釋這首歌的情緒層次，蔡淳佳的聲音是經歷風雨後的灑脫和透徹，而林倛玉的演繹則帶著克制的深情和關切。

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