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Andy複製10年歷史 東京著衣老闆娘：家寧要硬到底了

百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy老師（右）和前女友家寧風波持續延燒。（翻攝自臉書）百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy老師（右）和前女友家寧風波持續延燒。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy老師和前女友家寧風波持續延燒，連續奪走YT頻道、商標、股份的家寧，18日透過律師事務所發表聲明，稱自己跟Andy一樣領月薪、獎金，引起熱烈討論。Andy更笑著說，還沒收到達成百萬訂閱的金牌，卻先收到警局通知單。前東京著衣老闆娘周品均表示Andy遇上的狀況跟自己當年一模一樣，當周品均聽到Andy收到警局通知單，認為「張家告Andy妨礙名譽？！喔？那就表示她們要硬到底了！」

東京著衣老闆娘周品均稱自己過去也遇到相同情況。（翻攝自臉書）東京著衣老闆娘周品均稱自己過去也遇到相同情況。（翻攝自臉書）

相關新聞：家寧聲明避答2關鍵 異色檔案DK認為不單純

過去與前夫創業10年打下「東京著衣」江山，最後卻不歡而散的周品均說＜自己當年創業後才發現，一切都不是自己的：公司負責人、股東，全都掛在對方或對方家人名下，最後自己什麼都沒有。如今看著Andy收到警局通知單，疑似挨告，周品均在社群平台發文，這也跟自己當年情況相同，她更提供自己的經驗：「你出來控訴，他們就告你妨害名譽，要你閉嘴，如果進到刑事訴訟，你得親自去開庭，法庭上對方律師威脅你會有前科！」

周品均以過來人身分和Andy（圖）分享經驗。（翻攝自臉書）周品均以過來人身分和Andy（圖）分享經驗。（翻攝自臉書）

「第一次被告、第一次上法庭，壓力山大，這一切就是要逼你息事寧人！」周品均以過來人的身分說，當年她在開庭與社會壓力之下，選擇和解，先結束刑事訴訟，改用民事訴訟爭取權益，不過她也喊話Andy：「如果是現在的我，絕對不會和解！我會一直講一直講，告訴大家這一家人有多糟糕。」

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