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娛樂 電視

《MATAZUA唱！就對了》含金量超高 21組原民音樂人極限開唱

〔記者侯家瑜／台北報導〕原住民族電視台將於3月22日推出全新音樂節目《MATAZUA唱！就對了》，每週六中午12:30準時播出，為觀眾帶來最純粹、最直接的音樂體驗。本節目以＂One Take＂方式錄製，無剪接、不修音，挑戰音樂人即興實力，完整呈現原住民族音樂的真實魅力。

雅維·茉芮Yaway‧Mawring參與《MATAZUA 唱！就對了》透過歌聲訴說泰雅靈魂信仰，獻給離世摯友，傳遞彩虹彼端的思念與祝福。（原文會提供）雅維·茉芮Yaway‧Mawring參與《MATAZUA 唱！就對了》透過歌聲訴說泰雅靈魂信仰，獻給離世摯友，傳遞彩虹彼端的思念與祝福。（原文會提供）

節目名稱《MATAZUA》源自排灣族語，意指「就是那樣」，帶有篤定與自信之意。這檔節目不只是單純的音樂演出，更是對音樂人實力的終極考驗，每一位受邀的原住民族音樂人，都將以最原始的音樂本能詮釋族語歌曲，帶領觀眾感受最深刻的文化韻律。

桑布伊參與《MATAZUA 唱！就對了》以渾厚嗓音吟唱訴說對父親的思念，傳遞家族深刻情感。（原文會提供）桑布伊參與《MATAZUA 唱！就對了》以渾厚嗓音吟唱訴說對父親的思念，傳遞家族深刻情感。（原文會提供）

本節目網羅21位橫跨不同世代的原住民族音樂人，從金曲歌王、歌后到新生代創作人，包括A.Z 李孝祖、Cemelesai徹摩、Laka Umaw洛佳飛、Lowking姚宇謙、O.S.T泰雅的後代、Suana Emuy Cilangasay蘇瓦那、Yoku Walis幽谷瓦歷斯、巴查克 Pacak、王宏恩 Biung、昊恩、查勞．巴西瓦里、娜塢悟吉納、桑布伊、桑梅絹、馬詠恩、高偉勛 Shan Hay、張淦勛 Giyu Tjuljaviya、郭芝吟（吱吱）、陳文岳、曾宇辰Upah Masaw、雅維•茉芮Yaway•Mawring等人。

昊恩參與《MATAZUA 唱！就對了》用音樂紀錄人生歷程，期盼創作與自己如山般穩固成為家人的依靠。（原文會提供）昊恩參與《MATAZUA 唱！就對了》用音樂紀錄人生歷程，期盼創作與自己如山般穩固成為家人的依靠。（原文會提供）

郭芝吟（吱吱）參與《MATAZUA 唱！就對了》用溫暖旋律描繪族語音樂的生活日常。（原文會提供）郭芝吟（吱吱）參與《MATAZUA 唱！就對了》用溫暖旋律描繪族語音樂的生活日常。（原文會提供）

Laka Umaw洛佳飛參與《MATAZUA 唱！就對了》融合電子與傳統，創造串聯世代的新樂風。（原文會提供）Laka Umaw洛佳飛參與《MATAZUA 唱！就對了》融合電子與傳統，創造串聯世代的新樂風。（原文會提供）

這些音樂人將透過多元音樂風格，訴說各自的故事，有用嘻哈為族人和部落發聲的熱血創作、描繪家鄉風景與人情的音樂日記、獻給思鄉遊子的療癒歌曲、融合電音與傳統的創新編曲，甚至透過吟唱訴說對親人的思念與愛。每一首歌曲，都是文化生命力的展現，也是族語音樂的靈魂刻畫。

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