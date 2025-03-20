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看外流片就好？！內內薄紗內衣熱舞挨酸 氣炸反擊：丟2塊叫我脫？

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕八軍團前女輔導長「內內」先前和男友在營區內拍攝性愛影片外流，遭記2大過2小過汰除，後來進軍成人平台SWAG；她日前登上節目《11點熱吵店》分享成人直播的秘辛，透露有次性感熱舞，甚至已經準備露點，仍遭網友嗆沒誠意，還有人酸說「不如去看妳的外流影片就好了」，讓她相當無奈。

內內上節目分享成人直播產業秘辛。（翻攝自Threads、IG）內內上節目分享成人直播產業秘辛。（翻攝自Threads、IG）

內內指出，民眾到成人平台就是想把慾望發洩在直播主身上，因此各個主播都是花招百出。她有次精心準備薄紗內衣，打算熱舞給觀眾看，沒想到陸續脫掉兩件衣服，剩下內衣時，留言區開始出現罵聲，「妳都開直播了，妳都做成人平台，為什麼不直接露點？」

內內澄清，自己的直播間營造的是「性感、嫵媚、慢慢來」的感覺，結果遭到網友大酸，「妳要露鮑魚啊」、「只有盤子才會看妳的直播」，還有人嗆聲，「愛露不露的，不如去看妳的外流影片就好了」，讓她無奈感嘆，雖然外流影片是免費的，「但是我在這邊跟你有互動，我可以叫你的名字。」

對此，主持人沈玉琳詢問內內，「妳沒有被激到，被人家這樣講，直接拚了，就露了」，她則反擊，「他（網友）又沒給我錢，我為什麼要露給他看？」

更誇張的是，內內透露，很常有那種只丟台幣兩、三塊的網友要求內內露胸部，讓她相當不滿怒批：「你檳榔買500才可以摸欸，你丟兩塊叫我給你看？！」

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