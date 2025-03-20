剴剴案惡保母人神共憤！樂團鼓手自揭受虐 被關狗籠、刀架脖子、捏GG

〔記者陳慧玲／台北報導〕1歲男童剴剴遭惡保母受虐致死案引起民眾高度關注，近日再次看到他生前受虐細節更讓網友直呼人神共憤，怕胖團鼓手「老外」痛揭自己以前也是受虐兒，曾被繼母拿刀架在脖子上，還被關狗籠，與狗爭食，甚至被繼母姊姊說：「東西給你吃，雞雞給我掐一下」，遭全家人嘲笑。

怕胖團鼓手老外提到自己沒有詳細閱讀愷愷的遭遇，「因為我不想也不敢」，由於他提到：「看到這種新聞我只在乎防止下一個受虐兒出現的措施是什麼，或是終結受虐兒痛苦的效率而已。」讓一些心疼剴剴，希望惡保母得到報應的網友有不同意見，還有人私訊說他不是愷愷，為何可以決定施暴者受懲罰程度無所謂等等。但老外認為他個人覺得：「比起施暴人的下場，這類事情上全面的防範、反應，跟各類安全網能夠更完善比較重要而已。」

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老外談到過去也曾是受虐兒，「嚴重程度到生命是真的有危險。繼母在我的脖子上架著一把刀，被拿來當作威脅我爸的道具的那種危險，有見血。」

怕胖團鼓手老外（右）自揭過去曾是受虐兒，網友看他遭遇好心疼。（翻攝自IG）

另外老外也談到：「我被關過狗籠，我跟狗爭食在地上被人啃完的雞腿，我一個禮拜洗一次讓我起水泡的全熱水澡，我臉被刀劃過一次，我小腿被尖銳物品刺出十幾個流血的洞，每天都會被酒醉的大人辱罵毆打，我沒有穿過任何一件長袖衣物，我被禁止喝水渴到要去喝家門口外水溝的水，不止一次掃把在我身上被打斷後我還要挑出刺在肉裡的竹刺，我身上有爛瘡，傷口有長蛆。持續了快兩年，應該吧。」

不僅如此，老外繼母的姊姊會戲謔的跟說他說：「東西給你吃，雞雞給我掐一下。」他說：「東西我吃了，她也掐了，全家人都在場一起笑。」種種受虐情形，讓他覺得心理、生理都有一輩子無法消除的影響。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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