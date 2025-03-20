晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

剴剴案惡保母人神共憤！樂團鼓手自揭受虐 被關狗籠、刀架脖子、捏GG

〔記者陳慧玲／台北報導〕1歲男童剴剴遭惡保母受虐致死案引起民眾高度關注，近日再次看到他生前受虐細節更讓網友直呼人神共憤，怕胖團鼓手「老外」痛揭自己以前也是受虐兒，曾被繼母拿刀架在脖子上，還被關狗籠，與狗爭食，甚至被繼母姊姊說：「東西給你吃，雞雞給我掐一下」，遭全家人嘲笑。

怕胖團鼓手老外提到自己沒有詳細閱讀愷愷的遭遇，「因為我不想也不敢」，由於他提到：「看到這種新聞我只在乎防止下一個受虐兒出現的措施是什麼，或是終結受虐兒痛苦的效率而已。」讓一些心疼剴剴，希望惡保母得到報應的網友有不同意見，還有人私訊說他不是愷愷，為何可以決定施暴者受懲罰程度無所謂等等。但老外認為他個人覺得：「比起施暴人的下場，這類事情上全面的防範、反應，跟各類安全網能夠更完善比較重要而已。」

老外談到過去也曾是受虐兒，「嚴重程度到生命是真的有危險。繼母在我的脖子上架著一把刀，被拿來當作威脅我爸的道具的那種危險，有見血。」

怕胖團鼓手老外（右）自揭過去曾是受虐兒，網友看他遭遇好心疼。（翻攝自IG）怕胖團鼓手老外（右）自揭過去曾是受虐兒，網友看他遭遇好心疼。（翻攝自IG）

另外老外也談到：「我被關過狗籠，我跟狗爭食在地上被人啃完的雞腿，我一個禮拜洗一次讓我起水泡的全熱水澡，我臉被刀劃過一次，我小腿被尖銳物品刺出十幾個流血的洞，每天都會被酒醉的大人辱罵毆打，我沒有穿過任何一件長袖衣物，我被禁止喝水渴到要去喝家門口外水溝的水，不止一次掃把在我身上被打斷後我還要挑出刺在肉裡的竹刺，我身上有爛瘡，傷口有長蛆。持續了快兩年，應該吧。」

不僅如此，老外繼母的姊姊會戲謔的跟說他說：「東西給你吃，雞雞給我掐一下。」他說：「東西我吃了，她也掐了，全家人都在場一起笑。」種種受虐情形，讓他覺得心理、生理都有一輩子無法消除的影響。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中