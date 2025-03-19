「偶像劇女星」衝北院聲援剴剴！譙爆惡保母：以牙還牙垃圾

林欣霈現身北院外聲援剴剴案。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）受虐逾3個月休克身亡，涉嫌多次施暴的保母劉彩萱與胞妹劉若琳手段兇殘引發社會譁然，然而「剴剴虐童致死案」今（19日）第四度開庭，許多媽媽們及民間團體成員駐足在法院外怒嗆「唯一死刑！」然而，林欣霈也親臨現場聲援，憤慨道「以牙還牙，希望司法給剴剴一個公道。」

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林欣霈以往演出《真愛找麻煩》、《真愛趁現在》等多部偶像劇，現轉戰成為一名KOL，針對剴剴案今日第四次開庭，她身體力行現身北院外聲援並痛心表示「剴剴需要你發聲，他沒有父母，但有正義！」、「虐童零容忍」、「惡魔保母唯一死刑！」

同時，林欣霈也在IG限時動態釋出現場畫面，透過影片更可看見她與一旁的民眾們紛紛持著標語布條以及白色菊花，氣憤地向惡保母怒斥「垃圾！」她呼籲民眾們站出來發聲，期許虐童零容忍的社會，讓更多孩子有安全成長的環境，最後她憤慨直言「以牙還牙，希望司法給剴剴一個公道，希望修法立案！」

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