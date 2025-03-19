才被跟蹤嚇到報警！曹雅雯又遭死亡威脅 讓人看了不寒而慄

台語歌后曹雅雯將舉辦「望南」演唱會。（阿爾發音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯備戰「望南」演唱會，她近日行程緊湊，這幾個月卻飽受瘋狂粉絲騷擾，讓她蠟燭兩頭燒、精神壓力倍增，私下面對壓力都是靠「美甲手作」舒壓，透過手作沉澱心靈。

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面對狂粉騷擾，對方甚至飛到台灣跟蹤，接連脫序行為讓人憂心不已，儘管曹雅雯第一時間就報警，也請了律師處理，近來又在社群曬出截圖，發現這位狂粉騷擾依舊不斷。

該名狂粉在對話中寫下「Death（死亡）」、「Fake illusions（虛假的幻想）」等帶有攻擊性與恐嚇意味字眼，不斷逼迫曹雅雯回應，恐怖行為讓人看了不寒而慄。

即使曹雅雯忙的蠟燭兩頭燒，仍然努力打起精神向大家喊話：「我們團隊可是各種專業與精心安排，要讓大家一起同樂！」決定將重心擺在專注籌備演唱會。

曹雅雯熱愛手作，「望南」演唱會海報上的字體也是出自她的手寫創作。（阿爾發音樂提供）

曹雅雯緩和氣氛表示，近來壓力大的時候就會跑去「做美甲」，因為她向來熱愛手作，喜歡沉醉在細緻雕琢的藝術氛圍，不僅能沉澱心情，還能享受自己的獨處時光，可見曹雅雯不僅擁有美聲還有一雙好手藝。

曹雅雯4月12日在高雄衛武營舉辦個人演唱會，這場演唱會不僅是出道15年來首度返鄉舉行的大型個人演唱會，對她而言更是音樂生涯的重大里程碑，她預告演唱會將有驚喜彩蛋，自信直呼：「一定會讓大家眼睛為之一亮，請拭目以待！」購票可洽年代售票。

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