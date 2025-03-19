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噴淚！許富凱回憶亡父 傳授「西瓜大法」克服心魔

許富凱推廣「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」。（台東縣政府社會處提供）許富凱推廣「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」。（台東縣政府社會處提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」許富凱挾超強長輩緣挺進台東為「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」造勢，樂當「人體行動伴唱機」的他揪長輩合唱鄧麗君經典〈千言萬語〉，引共鳴之餘，更憶起過世父親傳授克服害羞心魔的洋蔥回憶。

許富凱推廣「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」揪長輩合唱。（台東縣政府社會處提供）許富凱推廣「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」揪長輩合唱。（台東縣政府社會處提供）

「臺東縣樂齡長青嘉年華」系列主題活動自開辦以來獲得長者們的廣大迴響，日前舉辦造勢記者會，有「長輩殺手」封號的許富凱一到現場就引起銀粉族粉絲騷動，他特別挑唱〈千言萬語〉與全場同樂，也找了師奶粉絲一起合唱，許富凱稱讚其歌藝實力是「水準之上」，「台東的鄉親父老各個臥虎藏龍，讓我好期待《倚盃氣 歡喜來唱歌》2025長青盃才藝大賽！明年有機會，我希望能到現場當評審，好好欣賞這些資深哥哥、姐姐們的好歌喉。」

許富凱推廣「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」揪長輩合唱。（台東縣政府社會處提供）許富凱推廣「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」揪長輩合唱。（台東縣政府社會處提供）

許富凱也憶起某一年在一場父親節活動上與過世父親合唱的往事，「當時臨時起意邀爸爸上台合唱他最愛的歌曲〈愛拚才會贏〉，結果他穩健台風與歌聲讓全場驚艷，也讓我印象深刻，可能平常都有偷偷練習。」許富凱從小就把父母的身教言教當成砥礪自己唱歌進步的方針，「爸媽教會我一個我很受用的觀念，凡事都要全力以赴，不能三分鐘熱度有頭無尾，不擅長或不熟悉的事就多練習，一次不行就兩次，兩次不行就三次，天道酬勤！」

許富凱更透露，自己參加歌唱比賽克服害羞的方式正是爸爸所教，他笑說：「爸爸要我上台後想像自己在西瓜園唱歌，然後把每個觀眾評審都當成一顆顆的西瓜！」傳授如此「西瓜大法」果然讓許富凱克服心魔，他表示：「我是一個很害羞的人，小時候爸爸都去拜託人家讓我上台演唱，除了多去比賽磨礪經驗，經驗累積多了也比較不會怯場。爸爸還跟我說如果會緊張，在台上的時候眼睛視線看遠處，注意力都放在歌詞歌曲上，專心演唱不分心也就不會緊張了。」

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