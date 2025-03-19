《小城故事》重現鄧麗君悠揚嗓音 新莊戶外廣場免費看

〔記者鍾志均／台北報導〕1979年電影《小城故事》以扣人心弦的故事，加上鄧麗君悠揚的嗓音為本片插曲獻聲，成為華語電影經典；國家影視聽中心為慶祝47週年館慶，特別獻上《小城故事》數位修復版，並在戶外廣場免費舉辦世界首映場，邀請觀眾影迷一起重返1980年代！

李行導演的藝文愛情作品《小城故事》由張永祥編劇、金馬影后林鳳嬌、港星鍾鎮濤、李烈主演，由鍾鎮濤飾演的更生人陳文雄出獄後重啟人生，來到苗栗三義向師傅賴老學習木雕技藝，並與賴老的女兒阿秀日久生情相戀。

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鍾鎮濤（左）、李烈領銜主演《小城故事》。（國家影視聽中心提供）

當年鍾鎮濤作為香港「溫拿五虎」樂團的成員，接演《小城故事》後接受李行導演的指示，打破流行歌手的形象頂著平頭出演，讓台灣鄉下青年的角色深植人心。

飾演喑啞女主角阿秀的林鳳嬌，也在沒有台詞、聲音表演的前提下，透過細膩的表情、手語與肢體語言，在該屆金馬獎風光封后。

為還原《小城故事》的畫面敘事，影視聽中心數位修復組的同仁投入大量心血，一格一格將電影畫面透過軟體工具手工細修，聲音部分也下足功夫，反覆微調旋律之間細小的雜訊、重建受損音，清晰再現大家耳熟能詳的歌曲。

國家影視聽中心慶祝47週年館慶，獻上《小城故事》數位修復版放映。（國家影視聽中心提供）

《小城故事》由客家公共傳播基金會贊助修復，將在3月29日晚間7點，於新莊影視聽中心的戶外廣場舉辦星空電影世界首映場，當晚觀影自由入座，無須索票；詳情可上國家電影及視聽文化中心官網、臉書。

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