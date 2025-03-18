金秀賢公司6點聲明反駁了！與YTR李鎮浩毫無關係、勿散布虛假訊息

金秀賢連日遭「橫豎研究所」及金賽綸家屬痛批，今提出6點聲明，駁斥所有傳聞。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢連日遭「橫豎研究所」及金賽綸家屬、網友痛批，形象不保，昨又遭金賽綸家屬委託律師嗆聲，要求正式道歉，今（18）金秀賢公司Gold Medalist提出6點聲明，駁斥所有傳聞，網路風向也悄悄轉變，挺金秀賢的聲音逐漸浮出水面。

金秀賢公司6點聲明：

1. 關於索賠：

● Gold Medalist從未以任何理由向金賽綸提出索賠。

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● 本公司未要求金賽綸賠償因其行為給作品帶來的損失，此外，透過在社群發布照片或與公司旗下演員聯繫而提出索賠也是不可能的事。

2. 關於強迫償還債務

● 本公司從未強迫金賽綸償還債務。

● 本公司與金賽綸共同解決因酒駕事件引發的賠償問題，並透過多方努力，將剩餘賠償金額減少至約7億韓元。

● 第二封存證信函僅是單純的法律程序指引，目的為傳達償還方式、時間安排的協商意願。

3. 關於禁止與公司演員聯繫

● 第二封存證信函內容是希望「在債務問題」相關討論中，不要與無法律權限的人溝通，而是與負責律師進行聯繫。

4. 關於與YouTuber李鎮浩的關係

● Gold Medalist與YouTuber李鎮浩毫無關係。

● 「橫豎研究所」所稱的「金賽綸的前經紀人」並非Gold Medalist的職員，而是曾與金賽綸共事的其他公司相關人員。

5. 關於演員徐睿知傳聞

● Gold Medalist從未詆毀過徐睿知，相關指控完全不屬實。

● 當時負責徐睿知的經紀人（現已離職）看到該傳聞後也感到荒唐，並聯繫本公司。

● 請立即停止根據匿名舉報傳播虛假事實的行為。

6. 關於金賽綸遺屬及橫豎研究所散布虛假事實

● 遺屬及橫豎研究所透過記者會及報導持續發表與事實不符的內容。

● 例如，本公司確實曾赴已故者的靈堂吊唁，而金賽綸粉絲SNS上傳的照片中的人物並非金秀賢，而是他人。

● 請停止利用與事件無關的照片及網路發文，停止試圖損害金秀賢名譽的行為。

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