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韓製作人新沙洞老虎去年驟逝...公司苦撐1年宣告破產

新沙洞老虎去年2月離世，他旗下的TR娛樂公司苦撐一年多於近日宣告破產。（翻攝自韓網）新沙洞老虎去年2月離世，他旗下的TR娛樂公司苦撐一年多於近日宣告破產。（翻攝自韓網）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有「K-POP神曲製造機」美名的音樂製作人新沙洞老虎於去年2月離世，享年40歲。他旗下的TR娛樂公司苦撐一年多，近日正式宣告破產，引發關注。

新沙洞老虎於去年2月離世後，旗下TR娛樂公司營收不停下滑，股東也紛紛陸續撤資，於13日正式破產。新沙洞老虎生前曾打造多首膾炙人口歌曲，包括女團T-ARA夯曲《Roly-Poly》、泫雅的《Bubble Pop》以及女團EXID的爆紅曲《Up & Down》，對K-POP界可謂是影響深遠。

TR娛樂旗下藝人柳星恩（左）、LE（右）。（翻攝自X）TR娛樂旗下藝人柳星恩（左）、LE（右）。（翻攝自X）

TR娛樂旗下女團TRI.BE。（翻攝自IG）TR娛樂旗下女團TRI.BE。（翻攝自IG）

事實上，TR娛樂公司旗下藝人包含女星柳星恩、EXID成員LE及女團TRI.BE，該團雖在這一年內仍有露面表演，但目前活動因公司破產而暫停，不知何時才能復出。

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