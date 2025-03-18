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44歲孫淑媚想凍卵遭醫勸退「白忙一場」 自招理想型讓人驚呆

孫淑媚戲外的她單身9年，曾動念凍卵生子。（齊石傳播提供）孫淑媚戲外的她單身9年，曾動念凍卵生子。（齊石傳播提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台語金曲歌后孫淑媚近日在公視台語台新戲《拜六禮拜》中，和連晨翔有激情床戲，一路親密從房門吻到床上，是她演戲以來最大突破，她受訪時透露爸媽很保守，「這次演出讓爸媽試水溫，看看這樣尺度能不能接受」；戲外的她單身9年，曾動念凍卵生子，卻被醫生告誡AMH指數（預測生育能力的重要指標）偏低，「凍卵可能白忙一場」，孫淑媚被勸退喪氣心想「我不能生」，怕沒有孩子幫忙處理身後事，遺囑都寫好了。

孫淑媚即便單身，也已經為自己後事做打算。（齊石傳播提供）孫淑媚即便單身，也已經為自己後事做打算。（齊石傳播提供）

孫淑媚一直都想要小孩，去年曾去諮詢凍卵療程，當時醫生指出她的AMH指數是年齡平均數值，光是凍卵對還沒有對象的她意義不大，生子機率趨近於0，孫淑媚得知消息後難過了兩週，她反覆思索：「會不會白打一堆針？我要這樣放棄嗎？會有機會認識一個男生？」

她也曾動念找代理孕母，但考量現實層面，加上身邊並沒有出現適合的男人，無法強求，後來蒐集養小孩辛勞的勸世文，告訴自己要放下念頭，如今算是半放棄。而過去同門的謝金燕未婚生子，是否有討論過相關話題？孫淑媚搖頭，指兩人少有機會碰到，已10年未聯絡。

孫淑媚的理想型是動漫《間諜家家酒》安妮亞的爸爸。（翻攝自網路）孫淑媚的理想型是動漫《間諜家家酒》安妮亞的爸爸。（翻攝自網路）

她提到自己個性很宅，放假大多時間都待在家追動漫、追劇，像是她的理想型是動漫《間諜家家酒》安妮亞的爸爸，二次元的「求偶條件」讓眾人哭笑不得，但她補充自己平時還是會去拜月老，期盼新戀情報到，好在經紀公司老闆Tina鼓勵她，進公司很快就會嫁出去，因為鍾欣凌、丁寧都是高齡產子。

此外，孫淑媚即便單身，也已經為自己後事做打算，當年看到藝人高以翔、「小鬼」黃鴻升接連猝逝，早就把遺囑寫好，一部分財產給爸媽，其他的會捐贈公益團體，感慨說：「雖然我以後走了，這些我也不在乎，但做這些事情可以保障曾經對我好的人。」

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