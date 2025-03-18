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金曲歌后孫淑媚好消息曝光！入行30年認了第一次「主動追求」

丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚合作《拜六禮拜》，戲裡戲外感情都很好。（華視、公視台語台提供）丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚合作《拜六禮拜》，戲裡戲外感情都很好。（華視、公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台語金曲歌后孫淑媚去年和鍾欣凌、丁寧合作公視台語台新戲《拜六禮拜》，戲裡是閨密，戲外感情也很好，還讓孫淑媚下定決心加入齊石傳播，開春她驚喜宣布好消息，成為2人師妹。她當年以《天橋上的魔術師》拿到金鐘戲后門票，最後鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》擊敗她，如今成為同門師姐妹，難道是「打不贏就加入」的概念？孫淑媚感慨道：「那一屆雖然我呼聲很高，但從來不覺得自己會拿，我也害怕我拿了，這就是我的最後一座！」聽起來很害怕金鐘魔咒會接不到戲。

孫淑媚對於劇本、角色很有想法。（齊石傳播提供）孫淑媚對於劇本、角色很有想法。（齊石傳播提供）

她入行快30年，演出的第一部戲是1999年的《雨中鳥》，但她坦言直至今日，對戲劇圈依舊一知半解，過往戲劇邀約都靠劇組私訊社群或是透過電子郵件聯繫，然而這樣老派的聯繫方式，是否有吃過虧？她回：「只要喜歡（劇本），不在乎錢！我如果只有拍戲會餓死。」

她不喜歡演重複性太高的角色，擔心被定型，她透露先前導演鄭文堂想找她演出《鹽水大飯店》媽媽角色，也就是後來方文琳演的角色，但她認為重複性有點高，故意穿年輕裝扮找導演面試，她笑說：「他看到當下就搖頭，後來造型設計說可以幫我變老，但我不想化皺紋妝。」是個看來乖順，卻很有自己想法的演員。

孫淑媚加入新的經紀公司，期許演員之路更上層樓。（齊石傳播提供）孫淑媚加入新的經紀公司，期許演員之路更上層樓。（齊石傳播提供）

接著談及和齊石傳播的接洽，可說是孫淑媚難得的「主動追求」，她拍《拜六禮拜》時，發覺鍾欣凌、丁寧被經紀人Tina照顧的無微不至，後來和唱片經紀人商討後，在殺青宴上鼓起勇氣直球詢問Tina能否簽約，Tina回憶當時情況直呼：「我好害羞不知道怎麼辦？」當下只回孫淑媚：「讓我想一下！」

但Tina透露自己老早就一直聽到鍾欣凌、丁寧稱讚孫淑媚，只是自己大庭廣眾「被告白有些不知所措，Tina還提到孫淑媚眼神發光地說自己「對演戲著迷」，深受感動，因此雙方見面不到幾次就確定簽約。

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