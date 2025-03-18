晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

罷團女志工驚傳被攻擊頭部 主播馬郁雯挺身反制

馬郁雯有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）馬郁雯有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯日前揭露國民黨立委葉元之兩面人，平日為人客氣，私底下卻對公務員、基層員警苛刻，更抖出1月10日時任板橋分局長陳宇桓為了安撫葉元之擺三桌致歉，引發軒然大波。

馬郁雯17日在臉書挺身護許多罷團在連署過程中遭到百般刁難，心疼他們仍不畏懼站在第一線，她發出怒吼：「暴力行為都該被譴責，新北市新店區罷免藍委羅明才的女志工，前天在市場宣傳罷免，卻遭中年男子重拳攻擊頭部，驗傷後頭部外傷，已依法提告，警方也在1小時內火速逮人。」

相關新聞：馬郁雯獨家揭穿葉元之兩面人  跑出基層民怨

從這事件，馬郁雯分析凸顯2件事：
第一、暴力與辱罵並非單一事件，進入二階更明顯。
罷免一階連署35:0 讓國民黨的支持者急了，包括藍委王鴻薇、顏寬恒等區域，陸續出現辱罵、暴力事件，凸顯國民黨中央對罷免難以施力，同時重挫內部士氣，而投票最重要的就是一個「勢」，丟了「勢」的國民黨，未來在罷免案進入三階投票，恐怕潰不成軍。
第二、作用力越大，反作用力就更大。
許多罷團、友善店家，陸續被查水表、被公布個資甚至收到恐嚇訊息、暴力相向，他們沒有ㄧ絲絲退縮，反而更加堅定且勇敢的站出來。
馬郁雯表示，這位女志工是位媽媽，擁有一份很不錯工作，過去沒有特定的政治立場，但去年看著國會亂象，她很焦慮，所以決定站出來，志工媽媽說：「她不畏懼，正因為如此，更要堅定，因為她想為孩子留下一個民主的台灣。」
罷免是憲法賦予人民的基本權利，馬郁雯以身為媒體，堅信揭露新聞是職責所在，最後霸喊：「任何罷團有狀況，請私訊我。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中