罷團女志工驚傳被攻擊頭部 主播馬郁雯挺身反制

馬郁雯有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯日前揭露國民黨立委葉元之兩面人，平日為人客氣，私底下卻對公務員、基層員警苛刻，更抖出1月10日時任板橋分局長陳宇桓為了安撫葉元之擺三桌致歉，引發軒然大波。

馬郁雯17日在臉書挺身護許多罷團在連署過程中遭到百般刁難，心疼他們仍不畏懼站在第一線，她發出怒吼：「暴力行為都該被譴責，新北市新店區罷免藍委羅明才的女志工，前天在市場宣傳罷免，卻遭中年男子重拳攻擊頭部，驗傷後頭部外傷，已依法提告，警方也在1小時內火速逮人。」

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從這事件，馬郁雯分析凸顯2件事：

第一、暴力與辱罵並非單一事件，進入二階更明顯。

罷免一階連署35:0 讓國民黨的支持者急了，包括藍委王鴻薇、顏寬恒等區域，陸續出現辱罵、暴力事件，凸顯國民黨中央對罷免難以施力，同時重挫內部士氣，而投票最重要的就是一個「勢」，丟了「勢」的國民黨，未來在罷免案進入三階投票，恐怕潰不成軍。

第二、作用力越大，反作用力就更大。

許多罷團、友善店家，陸續被查水表、被公布個資甚至收到恐嚇訊息、暴力相向，他們沒有ㄧ絲絲退縮，反而更加堅定且勇敢的站出來。

馬郁雯表示，這位女志工是位媽媽，擁有一份很不錯工作，過去沒有特定的政治立場，但去年看著國會亂象，她很焦慮，所以決定站出來，志工媽媽說：「她不畏懼，正因為如此，更要堅定，因為她想為孩子留下一個民主的台灣。」

罷免是憲法賦予人民的基本權利，馬郁雯以身為媒體，堅信揭露新聞是職責所在，最後霸喊：「任何罷團有狀況，請私訊我。」

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