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（專訪）繼承5566衣缽？王仁甫16歲兒子被問加盟選秀 季芹態度曝光

季芹在電影《夜校女生》中飾演一位母親，戲外也是兩個孩子的媽。（興揚電影提供）季芹在電影《夜校女生》中飾演一位母親，戲外也是兩個孩子的媽。（興揚電影提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕季芹、王仁甫夫婦育有一雙兒女，大女兒樂樂已經18歲，目前在加拿大讀書，16歲的兒子YAYA也即將出國深造，身為母親的她已經做好心理建設，倒是王仁甫有分離焦慮。

眼看兒女都要到海外讀書，王仁甫感到非常焦慮，季芹表示：「他跟我兒子說『我人生中夢想都達成了，現在孩子要離開我了，我失去了方向。』」沒想到兒子告訴爸爸：「前半輩子是媽媽陪你，下半輩子陪媽媽做想做的事情。」讓季芹大讚兒子是暖男。

季芹欣慰兒女都超級貼心。（興揚電影提供）季芹欣慰兒女都超級貼心。（興揚電影提供）

兒子是貼心的存在，他與其他男孩子不一樣，不會因為年紀越長而不對媽媽撒嬌，YAYA至今還是會抱抱季芹，且曾告訴她「媽媽，我出國最擔心的就是妳」。但難免與《夜校女生》中的劇情一樣，親子間還是會有爭吵，季芹雖是溫柔的母親，不過每次大爆發都是因為「態度」問題，「我都做到這種程度了，你們是在發什麼脾氣！不能暴怒就摔東西、甩門，不能用這種方式！」

季芹分享，兒子曾故意找她麻煩3個月，講一句就回嘴一句，有一天兒子徹底踩到她地雷，讓季芹瞬間爆炸，母子倆徹夜長談，兒子才坦言因為季芹沒有經過他同意就安排轉學，讓他超恨媽媽，最後兩人抱在一起哭，才終於和解。之後，某一天季芹開車載兒子回家的路上，YAYA對她說「媽媽我很感謝你幫我做這個決定」，讓季芹立刻飆淚，兒子終於體會母親的用心良苦。

王仁甫、季芹的兒子曾被詢問是否有興趣參加選秀。（翻攝自臉書）王仁甫、季芹的兒子曾被詢問是否有興趣參加選秀。（翻攝自臉書）

對於兒女們的未來發展，季芹很尊重孩子的想法，不過透露多次有圈內製作人找上門，希望邀請兒子去參加選秀節目，繼承王仁甫的偶像衣缽，不過YAYA似乎興趣缺缺，表示還有很多想要做的事情，像是對人類與塑膠的關係很感興趣，因此婉拒選秀邀請。

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