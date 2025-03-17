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娛樂 最新消息

《好運來》第二代顏值爆棚！王瞳化身「復仇女神」曝李之勤幕後助力

《好運來》二代演員亮麗拍攝宣傳影音。（民視提供）《好運來》二代演員亮麗拍攝宣傳影音。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔大戲《好運來》第二代演員群日前於林口社區運動公園盛大集結，為即將到來的宣傳影音及主視覺拍攝進行準備，蘇晏霈、王瞳、傅子純、吳東諺、曾子益、黃文星、謝京穎、宮美樂、洪浩竣、「勇兔」林筳諭、吳政澔、何蓓蓓、程雅晨、徐千京以青春洋溢的亮麗春裝現身，為現場注入活力四射的氣息。

蘇晏霈透露休息一年多後，已準備好重返八點檔戰場，期待與觀眾見面。王瞳則興奮表示這次特別邀請李之勤前輩為她設計造型，讓她對「復仇女神」的角色充滿信心，誓言挑戰不同以往的演出。傅子純則以亮眼新髮色登場，他笑說，為了呼應新角色的性格，20年來首度染髮，希望帶給觀眾耳目一新的感覺。

《好運來》男神大集合，左起吳政澔、曾子益、黃文星、吳東諺、傅子純、洪浩竣。（民視提供）《好運來》男神大集合，左起吳政澔、曾子益、黃文星、吳東諺、傅子純、洪浩竣。（民視提供）

吳東諺直言角色跟他本人反差很大，所以他積極揣摩，希望可以將角色詮釋到位。曾子益則說，這次角色雖不陌生，但跟沒有合作的演員有親密的互動，也希望能有新的表現，黃文星表示，這次角色應該可以不用擔任反派擔當，也挑戰沒有過的設定，充滿期待！

謝京穎自認和角色很相像，要大家多多期待，宮美樂則說，這次角色依舊是一個很可可愛愛的角色，洪浩竣直呼能跟眾多女神合作非常開心。此外，勇兔、何蓓蓓、徐千京、程雅晨等四位女演員的加入，更讓觀眾驚艷不已，紛紛留言討論，期待她們在劇中的表現。

女神演員集合拍攝《好運來》宣傳影音，左起、程雅晨、林筳諭、何蓓蓓、蘇晏霈、王瞳、謝京穎、宮美樂、徐千京。（民視提供）女神演員集合拍攝《好運來》宣傳影音，左起、程雅晨、林筳諭、何蓓蓓、蘇晏霈、王瞳、謝京穎、宮美樂、徐千京。（民視提供）

演員們自備精緻妝髮，身著亮色系春裝，在陽光灑落的草地上展現自信笑容，展現了年輕演員的活力與朝氣，而《好運來》二代影音一曝光，立即在網路上掀起熱烈討論，短短時間內已突破200萬觀看次數，足見觀眾對這部戲的期待與關注。

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