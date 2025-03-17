批判韓國瑜落跑選總統 苦苓：好幾個節目相繼被停

苦苓爆料當年公開批判落跑選總統的韓國瑜後，原本常上的好幾個綜藝節目忽然都被停掉。（資料照，記者王藝菘攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家苦苓今（17）日中午在臉書發文以「外抗強權必先內除國賊」為題，抖出時任高雄市長、現任立法院長韓國瑜落跑選總統，導致多個綜藝節目被停播背後秘辛。

苦苓表示，當時他開始公開批判落跑去選總統的韓國瑜之後，原本常上的好幾個綜藝節目忽然都被停掉，他說：「原因不明，唯一的線索是主持人不約而同、都是所謂的『滯台中國人』（以前叫外省人）。」

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後來韓國瑜落選又被罷免市長，事情告一段落之後，苦苓再爆其中有位主持人又發他通告，錄影完之後還問他：「你以後不會再罵了對不對？」他回：「該罵的還是要罵。」對方眉頭一皺，就再也沒發過苦苓通告。

苦苓接著抖出線索：「包括這幾個節目仍然持續在封殺我（明明我去上的時候收視率都很高），由此可見這些主持人是多麼堅持『原則』。」他說，這些節目的原則也很蕳單：「寧可替戀童癖講好話，也不為台灣的利益講一句話。」

不過，苦苓說幸好還有鄭弘儀和謝震武都是「人格者」，而不是他們那種「咖小」，他才有機會還在電視上跟大家說說笑笑；對於年過70的苦苓而言，他說上電視只是好玩而已（當然也是某些好朋友的期待），可有可無。

之所以在臉書發文提起這些往事，苦苓表示只是提醒大家：「這些都已經取得美加居留權、心向『祖國』的傢伙，還留在台灣只是因爲台灣人的錢太好賺（騙）了而已。」他堅信有朝一日台灣的錢他們賺不到了，一定會立刻跑到對面去混，然後宣布「台灣是中國的一部分」。

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