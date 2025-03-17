晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy舊片被翻出 林智群：家寧尷尬表情說明一切

眾量級2022年公開標題是「在2021年底，我對她許下這個承諾...」影片再被翻出。（翻攝自林智群臉書）眾量級2022年公開標題是「在2021年底，我對她許下這個承諾...」影片再被翻出。（翻攝自林智群臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與前女友家寧分手風波持續延燒，Andy拍片控訴家寧一家人將辛苦經營10年頻道奪走，張家反指Andy得到薪資與報酬，但雙方認知金額差距甚大，事件越演越烈。

律師林智群16日在臉書發文截圖該影片截圖表示：「之前的影片，看起來Andy是很認真的在求婚，不過家寧那個尷尬的表情已經說明一切。」最後更揶揄家寧：「我不跟月薪55000的男人結婚。」

相關新聞：眾量級家寧媽恐陷兩難  律師驚曝可能局面

經由林智群截圖，才讓大批網友粉絲想起眾量級2022年公開那支標題是「在2021年底，我對她許下這個承諾...」影片，當時Andy在101大樓景觀台手捧一大束粉紅色玫瑰花，拿出準備好的手寫信，跟家寧真情告白。

影片中，Andy說：「在2021年底，在台北101的見證下，我做了這個決定。」一旁家寧則瞪大雙眼驚呼「什麼決定」，但Andy遲遲沒說話，她說了一句「我會拒絕」，似乎以為Andy要求婚；原來Andy是要說，「我會無條件答應妳，做101件事情。」

林智群發文後，許多網友紛紛在底下留言「還好當時沒有答應」、「還好Andy值得更好的」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中