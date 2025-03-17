Andy舊片被翻出 林智群：家寧尷尬表情說明一切

眾量級2022年公開標題是「在2021年底，我對她許下這個承諾...」影片再被翻出。（翻攝自林智群臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與前女友家寧分手風波持續延燒，Andy拍片控訴家寧一家人將辛苦經營10年頻道奪走，張家反指Andy得到薪資與報酬，但雙方認知金額差距甚大，事件越演越烈。

律師林智群16日在臉書發文截圖該影片截圖表示：「之前的影片，看起來Andy是很認真的在求婚，不過家寧那個尷尬的表情已經說明一切。」最後更揶揄家寧：「我不跟月薪55000的男人結婚。」

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經由林智群截圖，才讓大批網友粉絲想起眾量級2022年公開那支標題是「在2021年底，我對她許下這個承諾...」影片，當時Andy在101大樓景觀台手捧一大束粉紅色玫瑰花，拿出準備好的手寫信，跟家寧真情告白。

影片中，Andy說：「在2021年底，在台北101的見證下，我做了這個決定。」一旁家寧則瞪大雙眼驚呼「什麼決定」，但Andy遲遲沒說話，她說了一句「我會拒絕」，似乎以為Andy要求婚；原來Andy是要說，「我會無條件答應妳，做101件事情。」

林智群發文後，許多網友紛紛在底下留言「還好當時沒有答應」、「還好Andy值得更好的」。

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