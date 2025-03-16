May’n一天唱兩場！認證台粉是「中文老師」：我說的好嗎

May’n來台開唱，嗨翻全場歌迷。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女歌手May’n在今天（16日）於Legacy Taipei舉辦一天連2場演唱會，此次來台幾乎全部以中文跟歌迷互動，May’n興奮的說：「大家好！我回來了，我好想大家。我第一次在台灣彈唱。這個巡迴在日本也舉辦，5年前的『Hang Jam』台北站，因為疫情的關係取消了，這次可以來台北舉辦，我非常幸福。我的中文好嗎？我愛說中文，今天的音樂是非常特別的，讓我們一起完成這個演出吧！」

相關新聞：米津玄師首攻蛋！俏皮比YA喊「我回來了」 神曲嗨翻2.2萬台粉

請繼續往下閱讀...

May’n歌聲讓現場粉絲聽得如癡如醉。（好玩國際文化提供）

May’n帶來《May’n Acoustic Tour 2025 「Hang Jam vol.5 」 in Taipei》，她以電子琴自彈自唱開場，動人舒服的旋律及歌聲，一開始就讓歌迷相當沉醉，開場後第二首歌，May’n演唱周杰倫的《蝸牛》，獲得全場歌迷熱情的掌聲回應。除了獻唱中文歌，歌迷不斷稱讚May’n可愛又漂亮，May’n也都相當開心的一直謝謝大家。

May’n與粉絲互動逗趣。（好玩國際文化提供）

因為是不插電的演出形式，所以這次演出歌單也有別於以往一般的演唱會安排，May’n還特別選一些許久未演唱的歌曲及自己非常喜歡的歌來演唱給大家聽。May’n在演唱會當中跟歌迷聊了許多去年來台巡迴時的回憶及近期將進行的演出安排等話題，May’n一直不斷說：「講中文好開心。」也一直請教歌迷中文發音，開心的說：「你們都是我的中文老師，謝謝老師。」

May’n展現吃CD的驚人唱功。（好玩國際文化提供）

最後安可時更開放2首歌讓歌迷現場點歌，演出結束，May’n高喊：「謝謝大家的支持，我好幸福！」整場演唱會就在May’n讓大家如癡如醉的歌聲、全中文歡樂的談話、歌迷點歌的熱烈互動氣氛下完美結束。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法