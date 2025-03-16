（影）愛情長跑13年！YTR「壹加壹」宣布結婚 昔富士山浪漫求婚惹哭粉

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTube頻道「壹加壹」由情侶LEAN跟ILLY組成，兩人愛情長跑13年，前年8月攻頂富士山時，LEAN突然向ILLY求婚，讓粉絲直呼感動。今（16日）晚，「壹加壹」上傳影片「這是我的另外一半」證實感情修成正果，在近來網紅紛擾中，帶進一股暖流。

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壹加壹感情修成正果，今宣布完婚。（翻攝自IG）

LEAN前年在富士山頂用手指套牢ILLY，感性告白，「我已經找不到可以陪我，上山又下海的人了」、「我們一起完成了很多的事情，如果沒有你跟著我一起完成，一點都不好玩了」。今「壹加壹」頻道上傳了名為「這是我的另外一半」，正式向粉絲宣佈好消息，兩人宣布「2025 我們結婚囉～ ㄐㄏ軍團解散！」社群動態也陸續公布婚照，透露於士林萬麗酒店完婚；LEAN跟ILLY各自在影片中及社群平台分享心目中的對方，窺見他們日常互動身影。

LEAN跟ILLY各自分享心目中的對方。（翻攝自IG）

LEAN說：「這是我的另一半 她的名字叫做王依立 我都叫她小粒 她喜歡吃麵包 討厭吃羊肉 喜歡待的地方是廁所 討厭咖喱攪在一起吃 最愛看的影片是後宮甄傳 喜歡跟別人說自己22歲 每天都會有東西掉到地板上 有抱抱成癮症 除了是我的另外一半外 也是我最強的工作夥伴 如果說我是大腦，她就是我的骨幹 不管是演動物 安排旅遊行程 我的專屬語言翻譯 也是公司的會計兼老闆 就算是在遊戲裡 也是我的SUP 都難不倒她 我們在一起13年 她第一次帶我出國 她教會了我吃美食 她告訴讓我很有才華 是她讓每一天變的很快樂」。

ILLY社群陸續曬出婚禮現場照。（翻攝自IG）

Illy則說：「這是我的另一半 他的名字叫做潘令傑，也可以叫他老闆或大哥哥 他是個想法奇特，喜歡新科技，然後英文又有特色的水瓶座男子。平常工作時非常認真，出門一趟就是要解很多任務。我很喜歡他擁有看到什麼都想學的心（雖然我不知道他看了這些以後都學去哪了）休息的時候，不是打遊戲、看影集、滑手機，不然就是三件事同時一起做！不要看潘令傑這樣，其實他善良又感性，很多時候感人的話題聊著聊著，最先泛淚的都是他（但他都不承認）他還有非常多小小優點，像是愛護小動物、喜歡乾淨的家…還有，他也是我的洗碗機、洗衣機、吹風機跟司機，唯獨這個優點，我有點討厭！（一分鐘前還在聊天，一分鐘後直接打呼）有了這些，不管未來有二十四十年六十年，我跟他的生活，都可以過的很快樂！」。

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