拖吊界蘇志燮爆紅 烈日「炸出麒麟臂」本尊露面回應了

28歲孟慶豪是任職於新北市的機車拖吊員。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北市一名機車拖吊員，因為一身黝黑結實的肌肉，加上有張酷似韓星蘇志燮的明星臉，被民眾拍下分享後瞬間爆紅，甚至有網友笑喊「連心都被拖走了」。對此，「拖吊界蘇志燮」孟慶豪也露面做出回應了。

28歲孟慶豪頂著烈日在街頭執行拖吊時大汗淋漓，仍一步步完成拍照、移車、記錄車牌等流程，工作時炸出麒麟臂的敬業身影更被民眾拍下，爾後分享於網路上瞬間引爆討論，許多人激動表示他的五官輪廓神似韓星蘇志燮，也有人認為像王陽明，讓他意外成為「最帥拖吊員」。

孟慶豪工作時的帥氣英姿被拍下，被許多網友激讚撞臉韓星蘇志燮。（翻攝自臉書）

對此，本尊孟慶豪則在貼文下留言解釋，自己只是依規執行勤務，並沒有決定是否放車的權限，若車輛被拖吊，車主應向員警尋求協助。孟慶豪也提醒，一旦車輛被吊上鐵板，基本上就不可能再放行，希望外界不要誤解或責怪拖吊司機。

