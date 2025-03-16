霸道富家女搶男友 夏語心撞菜邱子芯：都愛霸總男

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏語心在三立八點檔《願望》中，對邱子芯的男友楚翔一見鐘情，身為富家女的她個性霸道，展開橫刀奪愛的行動，不止強制邀楚翔來替她慶生，甚至不顧一切要和邱子芯PK，自信地認為：「我喜歡的，沒有得不到的！」這樣的設定使兩人角色形成對立。邱子芯笑說：「那就讓給妳吧！這樣劇情才更有衝突。」夏語心也幽默回應：「如果能搶回去，也代表妳很厲害！」

邱子芯（左）和夏語心分享自己的戀愛觀，發現許多相似之處。（三立提供）

邱子芯和夏語心大方分享自己的戀愛觀，發現許多相似之處。兩人對理想型的看法相當一致，都偏愛「霸總型」的男人，認為有主見、能照顧另一半的男人最具吸引力。夏語心直言：「小奶狗只能用看的！」她個性直率，希望另一半能替她做決定，連吃飯都希望對方能安排好。邱子芯則表示，自己純粹欣賞小奶狗，但因為喜歡被照顧，所以更傾向霸總型的男生。談及男友的地雷行為，夏語心最無法接受「過度愛漂亮」的男人。她分享曾與一位男生約會，對方不停地照鏡子整理頭髮，讓她瞬間冷掉：「竟然比我還愛漂亮！」而邱子芯則完全無法接受「媽寶型」的男人，認為這類型最難相處。

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此外，面對感情中的競爭者，兩人各有擔憂的對手類型。夏語心最害怕「賣萌型」的對手，笑稱自己年紀不小了，無法比萌。她曾遇過年輕、身材火辣且名牌加身的對手，讓她忍不住想：「不過就是錢的問題，我努力賺錢也不是買不到！」邱子芯則擔心「火辣妖豔型」的情敵，但仍認為關鍵取決於男友的態度。

邱子芯（左）和夏語心（右）在《願望》是情敵。（三立提供）

兩人對戀愛的態度雖然不同，但都偏向低調派，不避談感情，卻不喜歡高調放閃。邱子芯表示，自己不會特意隱藏戀情，但也不會刻意宣告：『大家好，我有男朋友了！』」而夏語心則認為，演藝圈過度放閃會帶來不必要的壓力，影響感情穩定性。因此，她更重視尊重與信任，而非過度曝光。無論戀愛觀如何不同，兩人都強調：「愛情最重要的是尊重與信任！」

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