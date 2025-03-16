晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

霸道富家女搶男友 夏語心撞菜邱子芯：都愛霸總男

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏語心在三立八點檔《願望》中，對邱子芯的男友楚翔一見鐘情，身為富家女的她個性霸道，展開橫刀奪愛的行動，不止強制邀楚翔來替她慶生，甚至不顧一切要和邱子芯PK，自信地認為：「我喜歡的，沒有得不到的！」這樣的設定使兩人角色形成對立。邱子芯笑說：「那就讓給妳吧！這樣劇情才更有衝突。」夏語心也幽默回應：「如果能搶回去，也代表妳很厲害！」

邱子芯（左）和夏語心分享自己的戀愛觀，發現許多相似之處。（三立提供）邱子芯（左）和夏語心分享自己的戀愛觀，發現許多相似之處。（三立提供）

邱子芯和夏語心大方分享自己的戀愛觀，發現許多相似之處。兩人對理想型的看法相當一致，都偏愛「霸總型」的男人，認為有主見、能照顧另一半的男人最具吸引力。夏語心直言：「小奶狗只能用看的！」她個性直率，希望另一半能替她做決定，連吃飯都希望對方能安排好。邱子芯則表示，自己純粹欣賞小奶狗，但因為喜歡被照顧，所以更傾向霸總型的男生。談及男友的地雷行為，夏語心最無法接受「過度愛漂亮」的男人。她分享曾與一位男生約會，對方不停地照鏡子整理頭髮，讓她瞬間冷掉：「竟然比我還愛漂亮！」而邱子芯則完全無法接受「媽寶型」的男人，認為這類型最難相處。

此外，面對感情中的競爭者，兩人各有擔憂的對手類型。夏語心最害怕「賣萌型」的對手，笑稱自己年紀不小了，無法比萌。她曾遇過年輕、身材火辣且名牌加身的對手，讓她忍不住想：「不過就是錢的問題，我努力賺錢也不是買不到！」邱子芯則擔心「火辣妖豔型」的情敵，但仍認為關鍵取決於男友的態度。

邱子芯（左）和夏語心（右）在《願望》是情敵。（三立提供）邱子芯（左）和夏語心（右）在《願望》是情敵。（三立提供）

兩人對戀愛的態度雖然不同，但都偏向低調派，不避談感情，卻不喜歡高調放閃。邱子芯表示，自己不會特意隱藏戀情，但也不會刻意宣告：『大家好，我有男朋友了！』」而夏語心則認為，演藝圈過度放閃會帶來不必要的壓力，影響感情穩定性。因此，她更重視尊重與信任，而非過度曝光。無論戀愛觀如何不同，兩人都強調：「愛情最重要的是尊重與信任！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中