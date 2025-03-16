嗆爆惡質中配 胡采蘋：共產黨操縱下扭曲人性代表

經營社群媒體「亞亞在台灣」的中配網紅劉振亞被移民署發布廢止在台依親居留許可。（翻攝自Youtube「亞亞在台灣」）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅劉振亞經營社群媒體「亞亞在台灣」，長期在YouTube、抖音等影音平台宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」或「武統台灣」等言論，移民署11日廢止其在台依親居留許可，5年不可再次申請，依規定她需在10日內離境，否則將被強制驅離。

今（16）日上午，財經網美胡采蘋在臉書發文重申認識很多非常好的中國籍配偶，思想多元、心胸寬容，「他們也不想要被武統中配代表，但是他們不能去做什麼，不能公開表態，也不可能去跟武統中配講，不然會被舉報，進而被報復。」

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胡采蘋說，這就是中國人深沉的悲哀，「他們被迫要被那些抖音品質看起來就是十八線惡質風格的共產土味配偶代表，但是他們卻失去了改進這種環境的能力，不然就會被報復。他們才是永遠失去了參與政治的能力」，亦認為對於不滿的事物不可能去改進，無論身在何方，都是被剝奪的人。

說到激動處，胡采蘋點名這群惡質抖音中配，幾乎就是共產黨操縱下扭曲人性的代表，「你越縱容、他們越破壞，完全不珍惜自由得來不易；然而你只要處罰了其中一個，其他人就會180度反轉的回來求你、抱大腿，搞不好你還會看到其中一些人開始稱讚台灣、愛台灣。」

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