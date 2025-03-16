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不要弄髒螢幕！ 主播楊智捷發聲抵制黃子佼

黃子佼2023年捲入MeToo風波，去年更被查出手握大量未成年性剝削影像。（資料照）黃子佼2023年捲入MeToo風波，去年更被查出手握大量未成年性剝削影像。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾國城日前談及對黃子佼復出看法，脫口原本很期待對方復出，隨即被炎上，13日發文道歉並表示會引以為戒、虛心接受批評，未料止血無效，由他代言生技品牌發出聲明，決定終止合約，並陸續更換所有相關廣告與宣傳素材。

黃子佼2023年捲入MeToo風波，因持有35人共2259個兒少性影像檔案被判刑，非凡主播楊智捷今（16）日一早在臉書發文沉痛表示：「原來還有很多人不知道，黃子佼在看的是多麼可怕的 兒童性虐待犯罪片......像我就了解不深，最近因為此案再度被炎上。」坦言看到網友分享的判決書文字節錄，頭皮發麻，痛心不已。

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楊智捷說，像黃子佼這樣的高級會員，不只旁觀他人之痛苦，更是買兇殺人的人，都是共犯，她怒斥絕不可能支持這種噁心低劣的罪犯復出，「請尊重道德和良知，不要弄髒我們的螢幕。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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