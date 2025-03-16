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娛樂 歐美

女神降臨台灣！凱莉米洛辣翻高雄破1萬1千人朝聖 好心情狂飆中文

〔記者許世穎／台北報導〕不敗性感女神凱莉米洛（Kylie Minogue）昨（15）日帶著世界巡演《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》首度南下攻蛋，吸引超過1萬1千名粉絲瘋狂朝聖，一同見證女神降臨高雄巨蛋。凱莉米洛霸氣用中文大喊「高雄！你們嗨嗎！」、「你們今晚有開心嗎？」、「Let’s Go 高雄！」引爆粉絲熱情。

凱莉米洛昨晚在高雄巨蛋火熱開唱。（Live Nation Taiwan提供）凱莉米洛昨晚在高雄巨蛋火熱開唱。（Live Nation Taiwan提供）

《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》的亞洲場次最終站選在高雄，同時也是凱莉米洛首次南下獻唱，她在開場電音節奏騷動暖身，配上鑽石般閃耀的雷射光狂掃下話題開唱，帶著新曲《Lights Camera Action》火熱開唱，讓高雄巨蛋化身前所未有的大型舞池。

凱莉米洛寶刀未老維持巔峰狀態，以《In Your Eyes》、《Spinning Around》、《Love at First Sight》等一首又一首代表作，讓大家沈浸在各時期的經典又唱又跳展現完美唱功與優雅品味，誠意十足獻唱超過30首歌、超滿二小時高能量唱跳不間斷，熱烈不停的呼喊聲，幾乎要震破巨蛋屋頂。

凱莉米洛首度南下攻蛋，吸引超過1萬1千名粉絲瘋狂朝聖。（Live Nation Taiwan提供）凱莉米洛首度南下攻蛋，吸引超過1萬1千名粉絲瘋狂朝聖。（Live Nation Taiwan提供）

見到粉絲如此熱情，也讓凱莉米洛驚訝說：「高雄，我知道你們會很棒，但沒有想到是這麼棒！」整場演出她祭出套套閃亮華麗戰服，大秀凍齡身材，唯美燈光設計搭與Live Band和來自世界各地的專業舞者，原汁原味完美呈現無差別的高規格演出。

天后也大展親民作風，走下台與粉絲貼近零距離互動，凱莉米洛興奮表示「謝謝你們，你們好美又好辣！」還加碼撩粉送玫瑰花甚至性感對粉絲清唱《Where the Wild Roses Grow》有趣互動逗得全場粉絲大樂！

凱莉米洛火熱開唱，讓高雄巨蛋化身前所未有的大型舞池。（Live Nation Taiwan提供）凱莉米洛火熱開唱，讓高雄巨蛋化身前所未有的大型舞池。（Live Nation Taiwan提供）

當凱莉米洛重返主舞台，以黑白電影詭譎般登場，身穿酷勁皮衣剛柔並濟飆唱《Confide in Me》、臉紅心跳的《Slow》大秀模特兒走秀性感無極限，飽滿電子能量一次爆發《Timebomb》、甩髮狂嗨《Edge of Saturday Night》，終於響起萬眾期待的《Can't Get You Out of My Head》再掀起高潮，萬人一起「啦啦啦~」

來到演唱會後半段情歌代表《All the Lovers》，萬人燈海應援與白色紙花漫天，’讓凱莉米洛感性說「高雄，我們愛你！」惹哭萬名鐵粉，她也不捨的敲打地板說「真的好謝謝你們，我好感激，你們有開心吧！你們真的有開心吧！」壓軸戴上帥氣墨鏡帶來生涯新巔峰《Padam Padam》徹底征服港都，最後在充滿著愛的包圍下《Love at First Sight》劃下美麗句點。

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