才開2次！香港男神撞爛百萬跑車 無奈曝：我快破產了
Tyson Yoshi力邀周殷廷合作新歌。（想不到音樂工作室提供）
〔記者陽昕翰／台北報導〕香港男神Tyson Yoshi暌違2年推出新專輯《Rocket 666》，他拍攝新歌MV的飛車撞壁爆破場面時，百萬跑車被摔爛，無奈笑說：「這台車才開了2次，我快破產了。」劇情更結合了三角戀的愛情元素，要向經典電影《古惑仔》、《烈火戰車》致敬。
Tyson Yoshi高唱搖滾的粵語新歌《1994》，MV畫面搭配飛車爆破及古惑仔情節，除了復刻90年代的古惑仔港片，還要向偶像鄭伊健致敬。
請繼續往下閱讀...
Tyson Yoshi推出新專輯《Rocket 666》。（想不到音樂工作室提供）
Tyson Yoshi表示：「創作時想為30歲的自己打造一首專屬歌曲，除了用出生年份做代表，也想以廣東話來創作。」
為了找合作歌手，Tyson Yoshi煞費苦心，某天在商場看到香港新生代歌手周殷廷的照片，內心迸出「就是他」的想法，提出邀約後，周殷廷一口答應，2人的合作也是一拍即合。
其實Tyson Yoshi本來有向偶像鄭伊健提出合唱邀約，可惜因為檔期不行而作罷。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡