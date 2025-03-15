《封神第二部》台灣盛大首映！京劇大師吳興國再現雌雄雙鞭

〔記者許世穎／台北報導〕電影《封神第二部：戰火西岐》日前在台舉辦盛大首映，片中飾演聞仲的京劇大師吳興國瀟灑現身，更攜《封神第一部：朝歌風雲》中飾演蘇全孝一角的單敬堯一同亮相。

吳興國在《封神第二部：戰火西岐》首映會持發光雌雄雙鞭，開心比劃身手。（鴻聯國際提供）

吳興國透露他與導演烏爾善的合作契機，是源自於十年前，因烏爾善看了由吳興國主演的劇碼《慾望城國》，深受感動，故而邀請吳興國出演《封神第二部》中一心為國、忠貞不二的聞仲。談及烏爾善導演，吳興國大力讚賞：「他是一個很大器又細緻的導演，表達總是很精準，也願意讓演員自由發揮去感受角色。」

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在第一部的結尾，吳興國駕著馭座墨麒麟現身引發觀眾熱烈討論，更期待他在第二部中的表現。吳興國表示：「這部戲雖然難產，但是非常光彩，電影高度展現了《封神演義》的神話色彩，並且用電影語言去呈現這部經典，這是以前沒有人做過的。」

吳興國（左）與單敬堯一同出席《封神三部曲》台灣首映會。（鴻聯國際提供）

自小學習傳統戲曲，身段了得的吳興國，更在首映會現場舞弄雌雄雙鞭，隨意比劃即是大師風範，更凸顯出聞仲太師的威嚴氣度，場面十分吸睛。與吳興國一同出席首映會的單敬堯也透露，片中不少演員都是從零基礎開始打磨起，「在正式開拍前我們經過了為期9個月的『封神訓練營』，學習表演與各種技能，並且一起踏入了這個行業，真的很不容易。」

吳興國也表示：「我從影60年，拍攝電影將近40年，這是第一次遇到一個導演願意培訓演員這麼長的時間，真的很難得。」已經好一段時間未有影視作品的吳興國，這次終於再帶著電影新作回到觀眾視野，他表示希望能以最高的精神，讓觀眾感受到製作團隊與演員的所有心血。《封神第二部：戰火西岐》全台上映中。

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