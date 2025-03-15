傳家寧案子無人敢接？律師林智群給同行3建議

Andy（右）與家寧（左）分手後爆出財務問題。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy開斯前女友家寧，指控女方一家奪走經營10年的頻道，自己一無所有，雖然家寧一家發布6點聲明辯駁，但整張聲明尚未見律師名字，對此，律師林智群也直言「目前應該沒有律師敢具名代表張家」，並表示如果有勇者願意接這個案子，他也提供3點建議給同行。

林智群在臉書發文表示，如果有勇者願意接張家這個案子，他提供3點建議，首先強調「先收錢」，第二則是「不要跟張家一起開記者會，不然會跟著社死」，最後提到如過被迫要一起開記者會，記得戴口罩、用化名。他認為律師接案賺錢天經地義，「不過接這種案子，很燒陰德值，到地檢署、法院，法官檢察官嘴巴不講，心裡都在想：『大律師有這麼缺錢嗎？連這種案子都接？』」

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貼文曝光後，立即引起網友討論，「接案律師收的不是錢，是遮羞費」、「張家的聲明證明真的坑Andy老師」、「你寫成這樣，那張家只能再去找一個律師做工具人才行」、「還是接了，但讓對方贏？也算有積德」。

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